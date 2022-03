Eugenio Derbez triunfa con CODA en los Oscars

Sin duda alguna la gala del Oscar 2022 ha sido memorable en todos los sentidos. Y es que además de regalar a todos un derroche de glamour a través de los looks de las estrellas asistentes, la gala estuvo llena de momentos emotivos y uno que otro momento desconsertante. Sin embargo, para Eugenio Derbez sin duda será una noche que difícilmente podrá olvidar, y es que tras varios años asistiendo a la gala como invitado e incluso participando como presentador, el actor mexicano por primera vez acudió como parte del elenco de una película nominada, en este caso por CODA, película que finalmente resultó ganadora en la categoría de Mejor Película, por lo que el actor mexicano logró subir al escenario de los Oscar para recibir el reconocimiento en compañía de todo el elenco y de sus productores.

Fue la legendaria actriz Liza Minelli, quien de la mano de Lady Gaga dio a conocer el triunfo de CODA, una grata sorpresa para todos los asistentes, pues sin duda era la película The power of the dog la favorita a ganar en esta categoría. Tal y como sucedió previamente cuando Troy Kotsur subió a recoger su premio a Mejor Actor de reparto, los asistentes mostraron su apoyo a todo el elenco y a los productores de la película aplaudiendo en lenguaje de señas, sacudiendo sus manos de un lado a otro, mostrando así su emoción ante el triunfo de esta película.

Visiblemente emocionado, Eugenio subió al escenario y mientras escuchaba atento los discursos de los productores de CODA, dirigió su mirada hacia arriba y lanzó un beso, dedicando este triunfo a su madre, la legendaria actriz Silvia Derbez. Y es que sin duda, ella fue quien encaminó al intérprete a dedicar su vida al mundo del espectáculo, por lo que sin duda el artista no podría estar más agradecido con ella por la inspiración que fue para él como madre y actriz. Durante el discurso de aceptación de uno de los productores, el Eugenio tuvo una mención muy especial, y es que el cineasta reconoció el gran sentido del humor del mexicano, a quien le agradeció por haberlos hecho reir mucho durante la filmación de la película.

Eugenio estuvo a punto de no asistir a los Oscar

Luego de que se diera a conocer las nominaciones al Oscar, el pasado 8 de febrero, Eugenio Derbez reveló que no asistiría a la gala debido a que se encontraba en medio de la filmación de un nuevo proyecto. Sin embargo, de última hora, el actor pudo hacerse un espacio en su agenda y volar hasta Los Ángeles, en donde su stylist ya lo esperaba para que en cuestión de horas estuviera listo y radiante para asistir a la entrega. “Voy rumbo a Los Ángeles, estoy agotado, llevo toda la semana filmando, pero me dejaron escaparme únicamente mañana para poder ir a la ceremonia de los Oscares, porque CODA está nominada”, expresó el intérprete en un video que compartió en sus historias de Instagram el sábado pasado.

El itinerario de su domingo de Oscar ha sido fue un tanto ajetreado para él, pues según reveló el mismo Eugenio en un video que compartió en sus historias de Instagram, tuvo que estar listo desde las 11 de la mañana, pues tenía que cumplir con algunos compromisos previos relacionados con los Oscars, y estar presente en el Dolby Theatre ante de las 3 de la tarde, cuando se cierra el acceso a la alfombra roja. Además, este 27 de marzo fue de doble celebración para el actor, pues también se cumplen 16 años del inicio de su historia de amor con Alessandra Rosaldo, a quien le dedicó unas románticas palabras.

