El incómodo momento de Will Smith y la disculpa que pidió al recibir su Oscar

Después de una larga espera, el público pudo disfrutar de la entrega de los Oscars con todo el glamour que caracteriza a este evento. Una lluvia de estrellas enfundadas en sus más glamourosos looks desfiló por la alfombra en el emblemático Teatro Dolby. Una vez inició la ceremonia, las sorpresas no faltaron empezando por las emotivas presentaciones musicales a cargo de estrellas como Beyoncé y Billie Eilish, así como los esperados anuncios de los ganadores de la estatuilla dorada. Sin embargo, durante esta gala tuvo lugar una escena que desconcertó a todos y que de inmediato se convirtió en el centro de la conversación en redes sociales. Will Smith y Chris Rock fueron quienes protagonizaron este momento, del que las imágenes corrieron como pólvora.

Will Smith llegó puntual la sede de los Premios de la Academia y como lo ha hecho en otras ocasiones, lo hizo en compañía de su esposa, Jada Pinkett Smith. La pareja desfiló sonriente por la alfombra roja antes de ingresar al Teatro Dolby, donde la ceremonia no tardó en iniciar. El actor y la madre de sus hijos Jaden y Willow, ocupaban su lugar muy cerca del escenario, desde donde presenciaron algunos emotivos discursos pronunciados por los ganadores de la noche. Más tarde, Chris Rock se presentó ante los asistentes para anunciar el galardón a Mejor Documental. Fiel a su característico estilo humorístico, el comediante mencionó a Jada durante su participación. "Jada, te amo. GI Jane 2 , no puedo esperar a verte", dijo el intérprete desde el escenario, al parecer refiriéndose al look de la actriz, quien llevaba la cabeza rapada, tal como la protagonista de aquella película de 1997 protagonizada por Demi Moore.

Desde su lugar en el público, Will apenas y se rió, mientras su esposa dejó ver con su expresión que no le divirtió mucho el comentario de Rock. Fue ahí cuando sucedió lo que dejó a todos boquiabiertos -incluida Lupita Nyong'o que estaba sentada atrás de la pareja- pues Smith dejó su lugar en el públco y caminó hasta Chris para propinarle un golpe en la cara. El comediante se quedó inmóvil tras lo sucedido y mientras la estrella de Men in Black regresaba a su lugar, "Oh, wow, Will Smith me acaba de dar una paliza", comentó Rock.

"¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!", gritó Smith después de regresar a su lugar entre el público. "Vaya, amigo, era una broma de GI Jane", replicó Rock, a lo que Smith respondió una vez más: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!". El ambiente estaba tenso ya en ese momento, pues el público no entendía si eso era o no parte del guión de la ceremonia. "Voy a hacerlo, ¿de acuerdo?", comentó Chris, antes de continuar diciendo: "Esa fue la ... mejor noche en la historia de la televisión", y luego presentó el premio que le correspondía.

Will se lleva una estatuilla a casa

Luego de aquel momento que dejó a todos atónitos, Will regresó al escenario, pero esta vez para recoger la estatuilla que ganó como Mejor Actor por King Richard, la cinta inspirada en Richard Williams, el padre de Serena y Venus Williams. En su discurso, el actor pidió disculpas sin entrar en muchos detalles en lo sucedido, pero dejando ver que, como el personaje que interpetó, siempre velará por los suyos. "Richard Williams fue un feroz defensor de su familia. Denzel me dijo: ‘En tu momento más alto, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti’. Es como si quisiera ser un recipiente para el amor, quiero agradecer a Venus y Serena, y gracias a toda la familia Williams por confiarme su historia...", inició el actor. "Quiero pedir una diculpa a la Academia y a todos los nominados... El arte imita a la vida, me veo como el papá loco, pero el amor te hace hacer cosas locas", comentó. "Espero que la Academia me vuelva a invitar", agregó, al parecer haciendo referencia a lo ocurrido momentos antes con Chris.

