Así fue el romántico debut de Kourtney Kardashian y Travis Barker sobre la red carpet de los Oscar

Por primera ocasión un miembro de la familia Kardashian brilló sobre la alfombra roja de la entrega de los Oscar. Fue Kourtney Kardashian quien, dando lecciones de estilo, acaparó todas las miradas a su llegada al evento más importante del séptimo arte, a donde asistió de la mano de su prometido Travis Baker. Más enamorados que nunca, la pareja debutó sobre la red carpet de esta importante entrega donde dieron lecciones de elegancia con atuendos negros a juego. Los novios aprovecharon el revuelo que causaron a su paso por la alfombra roja para posar fundidos en un beso, digno de una película romántica.

Con un atuendo inspirado en los looks de las divas del Hollywood clásico, Kourtney eligió un vestido negro, strapless, ceñido al cuerpo, con una sexy abertura en la pierna que combinó con unas delicadas sandalias del mismo tono. Para complementar su look, la hija mayor de Kris Jenner, se sumó a la tendencia wet hair peinado de lado, un detalle con el que le dio un toque de elegancia a su look. La socialité quiso ir coordinada con su prometido a quien vimos con un traje negro, de la mano e intercambiando miradas y sonrisas cómplices, la pareja se convirtió en una de las favoritas entre los expertos en moda.

Como buena Kardashian, Kourtney llamó la atención por la elección de su vestido, un diseño vintage de Mugler, negro, con el que delineó sus curvas. Bajo la premisa de, menos es más, la hermana de Kim Kardashian combinó este vestido con unas sandalias Aquazzura. Como accesorios, Kourt eligió unos aretes largos con diamantes negros. Durante su paso por la alfombra roja, la empresaria se dejó consentir por su prometido quien, en todo momento estuvo cuidando de ella, tomando su mano, Travis no pudo evitar las demostraciones de amor a su prometida a quien vimos más sonriente que nunca y dueña de la situación.

A un paso del altar

La relación de Kourtney y Travias Baker parece sacada de un cuento de hadas, el baterista se ha encargado de que cada memoria en su relación sea especial, tal como lo hizo en octubre pasado cuando sorprendió a su novia con una espectacular propuesta de matrimonio a la orilla del mar. Con Montecito California como telón de fondo, el baterista de Blink 182 se arrodilló para pedirle matrimonio a la estrella de reality quien, entre lágrimas, aceptó. Emocionada, Kourt compartió las imágenes más especiales de este día, uno de los más especiales en su relación. Los novios celebraron la noticia de su compromiso con sus hijos: los 3 de ella y los 3 de él.

Para Kourtney este anillo tiene un significado muy especial, pues es el primero que acepta. Recordemos que a pesar de que duró más de 10 años en una relación con el papá de sus hijos, Scott Disick, nunca se llegó a comprometer con el empresario quien, en una de las temporadas del reality familia, dio a conocer que compró un anillo de compromiso para Kourt; sin embargo, la pareja no llegó a comprometerse. Aunque sus hermanas Kim y Khloé ya vivieron la emoción de llegar al altar, para Kourt esto es totalmente nuevo, por lo que está muy ilusionada con los preparativos de su boda.