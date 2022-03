Ellos son los ganadores de los Premios Oscar 2022

Glamour, sorpresas y un desfile de estrellas de la cinematografía; así se vivió la 94 edición de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles, una cita tan importante para el mundo de la cinematografía, que esta vez recobró su magia para galardonar a las importantes producciones que a se apoderaron de la pantalla durante el último año. Tal cual se pronosticó, algunas celebridades como Will Smith, Jessica Chastain, Zendaya, Nicole Kindman, entre otros, desfilaron por la prestigiada alfombra roja, dando una importante lección de estilo con sus elegantes looks, detalle imperdible de esta gala que incluyó algunas sorpresas, como el regreso de Beyoncé a este importante escenario. Por supuesto, la presencia de algunos mexicanos como Eugenio Derbez y Guillermo del Toro también fue noticia. No te pierdas la lista completa con los ganadores de esta ceremonia, en la que películas como Dune y CODA lograron coronarse como las grandes premiadas.

MEJOR PELÍCULA

CODA

MEJOR DIRECTOR

Jane Campion - The Power of The Dog

MEJOR ACTRIZ

Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

MEJOR ACTOR

Will Smith - King Richard

ACTRIZ DE REPARTO

Ariana DeBose - West Sid Story

MEJOR SONIDO

Dune

MEJOR FOTOGRAFÍA

Greig Fraser – Dune

MEJORES EFECTOS VISUALES

Dune

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Encanto

MEJOR CORTO ANIMADO

The Windshield Wiper

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Troy Kotsur - CODA

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Drive My Car

MEJOR CORTO DE ACCIÓN REAL

The Long Goobye

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Jenny Beavan - Cruella

MEJOR GUION ORIGINAL

Belfast

MEJOR GUION ADAPTADO

Sian Heder - Coda

MEJOR EDICIÓN

Joe Walker - Dune

MEJOR DOCUMENTAL

Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Dune

MEJOR CANCIÓN

No Time to Die de Billie Eilish

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

The Eyes of Tammy Faye