Después de más de una década, así fue el regreso de Beyoncé a los Oscars

Hace unos días, cuando ya estaba en marcha la cuenta regresiva para la edición número 94 de los Premios Oscar, se confirmó que algunas celebridades participarían en la ceremonia con sus presentaciones musicales. Además los nominados Sebastián Yatra y Billie Eilish, sería Beyoncé quien se deleitaría a los invitados con su música. La cantante, nominada por su canción Be Alive de King Richard, se hizo presente en esta glamurosa gala luego de más de una década de su última aparición. Sin embargo, su presentación sorprendió a más de uno, pues algunos esperaban que se plantara en el escenario ante las decenas de estrellas reunidas en el emblemático Teatro Dolby, sin embargo, la intérprete protagonizó un video musical que se proyectó al inicio de la entrega de premios, el cual contó además con la participación de Blue Ivy, la hija mayor de Beyoncé y Jay-Z. La pequeña de 10 años se sumó a la coreografía de su mamá presumiento sus dotes de bailarina.

Pero más allá de esta inesperada decisión, lo que acaparó las miradas tanto de los asistentes a la ceremonia como de los millones de televidentes en sus casas, fue el espectacular look que la cantante lució en su video, pues con él reafirmó el innegable poder del neón. La cantante estadounidense de 40 años lució un favorecedor vestido diseñado en un vibrante tono amarillo, pieza de la colección primavera 2022 del David Koma . Este atuendo lo tenía todo: brillo, transparencias, plumas... Y no era para menos, dado lo especial de la ocasión.

Beyoncé lució un vestido confeccionado en un tejido transparente, ligero y vaporoso, además de con gran movimiento, sin duda la mejor elección para la coreografía que protagonizó junto a sus bailarinas y su hija Blue Ivy, quien llevó un look en el mismo color, pero compuesto por pantalón y crop top de maga larga y cuello alto. En la parte superior, este diseño tenía tirantes finos y un escote recto con terminado en plumas. Este vestido, de corte asimétrico en la parte de la falda, dejaba al descubierto un ceñido short en el mismo tono neón. Otro de los detalles que destacaron en el atuendo de la cantante fue sin duda los guantes largos -también en amarillo neón, que lució a juego con su vestido. Estos accesorios han sido desde hace mucho tiempo símbolo de estilo y glamour, por lo que no es de extrañar que la intéprete los haya llevado en su video.

Diamantes y más diamantes

Beyoncé sabe que en una gala tan importante como la entrega de los Oscar, los diamantes no pueden faltar. La cantante no escatimó con la joyería y se cubrió de brillo casi de pies a cabeza. La cantante usó unos enormes pendientes de piedras blancas y gemas centrales amarillas. Dada la importancia de esta piezas y las plumas de su escote, la cantante prefirió no llevar collar, sin embargo, en sus manos llevó toda clase de anillos y brazaletes de diamantes sobre sus guantes. Pero sin duda la pieza que atrajo todas las miradas fue el liguero-joya con diamantes que llevó en la pierna, aportando un toque aún más sexy a su look.

Fiel a su total look, Beyoncé llevó zapatos en punta también en neón, pulsera en el tobillo y un discreto tacón que le permitió bailar libremente. En cuando al peinado, Queen B confió en su espectacular melena, la cual llevó suelta y lacia. En tanto, en el maquillaje apostó por un tono fucsia en los ojos para contrastar con el color de su atuendo, mientras que en los labios optó por la naturalidad.

