Rachel Zegler confirma que no fue invitada a los Oscars aunque su película tuvo siete nominaciones

A tan solo unos días de la 94 edición de los Premios Oscar, la incertidumbre crece sobre quiénes serán las estrellas que desfilarán por la prestigiada gala del cine. A propósito de esto, una duda fue despejada recientemente cuando Rachel Zegler, protagonista de la nueva versión de West Side Story, reveló que no había sido invitada a la ceremonia, noticia que causó gran revuelo, pues la cinta dirigida por Steven Spielberg se encuentra compitiendo en siete categorías, entre ellas la de Mejor Película. La atención que generó este anuncio fue tal que, además de las reacciones de los fanáticos, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas parece haber tomado cartas en el asunto, pues se dice que finalmente ha contemplado la asistencia de la actriz.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Las alertas se encendieron en días pasados cuando uno de los usuarios en redes le expresó su enorme interés por saber cuál sería el look con el que aparecería en la premiación, a lo que ella respondió de lo más directa: “No estoy invitada, así que unos pants y la camisa de franela de mi novio”, respondió la actriz. Luego de esas palabras la reacción de sus seguidores fue inmediata, mostrándose decepcionados por esta circunstancia, mencionando a las cuentas en redes sociales de la Academia. Zegler también afirmó que frente a ese panorama no se había quedado de brazos cruzados para conseguir una entrada. “Lo he intentado todo, pero no parece que vaya a ocurrir. Apoyaré a West Side Story desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos tan incansablemente hace 3 años”, afirmó.

Aunque la actriz que interpreta a María Vasquez no se encuentra nominada, se sabe que los productores de los filmes que compiten en las diversas categorías obtienen entradas para los actores, por lo que muchos imaginaron que la asistencia de Zegler era casi un hecho. Ante lo ocurrido, ella no tuvo más que agradecimientos a sus fanáticos, asumiendo con la mejor actitud esta situación. “Espero que ocurra algún milagro de última hora y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, así es como sucede a veces, supongo. Gracias por toda la conmoción y la indignación. Yo también estoy decepcionada. Pero está bien. Estoy muy orgullosa de nuestra película”.

VER GALERÍA

Podría ser presentadora en los Oscars

Tras la confesión de Rachel Zegler y el mar de cuestionamientos ante lo ocurrido, la Academia tomó la decisión de buscar una solución, pues se ha dicho que finalmente se ha contemplado la asistencia de la actriz a la ceremonia, y no solo como invitada, pues se busca que sea ella una de las presentadoras en la gala, según lo dio a conocer The Hollywood Reporter. Se sabe que además la intérprete se encuentra rodando una nueva versión de Snow White en Londres, aunque las fuentes han revelado que su equipo está haciendo todo lo posible para que su asistencia a los Oscar se pueda dar.

Hasta el momento, la estrella de 20 años no se ha pronunciado al respecto, pero los comentarios que hizo también motivaron a algunos famosos como a Russ Tamblyn, quien interpretó a Riff en la versión de 1961, a expresar su apoyo por la joven estrella, calificando esta situación como algo inconcebible. “El deber de la Academia es encontrarle a Rachel un asiento en los Óscar... Cuando dicen que la representación importa, esto es lo que eso significa. Por favor, hagan lo correcto con ella”, escribió. De la misma manera Alec Baldwin se expresó, asegurando que él estaría dispuesto a comprar las entradas para Rachel y contar con su asistencia a la premiación que se llevará a cabo el próximo domingo.

VER GALERÍA