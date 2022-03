Beyoncé, ¿cantará en los Oscars este domingo?

Se han comenzado a calentar motores para la ceremonia más importante dentro de la temporada de premios, los Oscar llegarán este domingo para celebrar a lo mejor del séptimo arte y mientras algunos, como Eugenio Derbez, han anunciado ya que no podrán estar en la entrega, cada vez suenan más nombres que podríamos ver. En medio de muchas especulaciones sobre la posible aparición de Beyoncé en la ceremonia, al estar nominada por su canción Be Alive de King Richard, la Academy of Motion Picture Arts and Science confirmó la presentación de la cantante en la primera vez en la que se disputa la estatuilla. A su nombre se han unido los de Sebastián Yatra, que está nominado por Dos Oruguitas de Encanto -de la autoría de Lin Manuel Miranda-, Billie Eilish y su hermano Finneas por No Time to Die de la película de James Bond con el mismo nombre y Reba McEntire, quien tiene su 13° nominación por Somehow You Do de la cinta Four Good Days. Quien no estará en la noche del Oscar será Van Morrison, que está nominado por su canción Down to Joy de la cinta Belfast.

Los detalles de la presentación de Beyoncé en la ceremonia no han sido revelados, pero eso no ha evitado que los rumores corran y que se haya llegado a especular que se podría presentar desde una cancha de tenis en Compton, haciendo honor a la cinta que representa pues ahí crecieron las hermanas Williams -aunque esto resulta poco probable, pues de forma tradicional, las canciones nominadas se interpretan a lo largo de la noche-.

Por supuesto, los amantes de la moda estarán al pendiente de Queen B, quien seguramente impresionará con su look, aunque todavía queda duda si desfilará por la alfombra roja o se le verá por primera vez directamente en el escenario con el resto de los nominados. Según Variety, la cantante sería la encargada de abrir la ceremonia, aunque esto también ha quedado en el aire y no se sabe si sucederá.

A pesar de que es la primera vez que está nominada, se ha presentado antes en los premios Oscar. La primera vez fue en el 2005, en el 2007 cantó con sus compañeros de la cinta Dreamgirls, Jennifer Hudson, Anika Noni Rose y Keith Robinson, y en el 2009 participó en la presentación con Hugh Jackman y Vanessa Hugdens alrededor de los musicales. En aquellos años, sí desfiló sobre la alfombra roja, pero desde entonces no se le ha vuelto a ver pasar por ahí, por lo que sus seguidores han tomado con gran emoción el anuncio de la Academia para este domingo.

Por qué Van Morrison

Entre las cinco canciones nominadas se sabe que Van Morrison no podrá estar en la gala, por cuestiones de agenda, según explicaron los organizadores. Según se sabe, el cantante se encuentra de gira en Inglaterra en estos días y no será sino hasta el próximo mes que llegará a Estados Unidos, haciendo imposible su presencia en la ceremonia. Coincide también con que el músico fue muy abierto acerca de su rechazo a las restricciones sanitarias por el Covid-19, mientras que todos los invitados deberán estar completamente vacunados (aunque se ha dicho que en el caso de las celebridades pueden realizarse una prueba para asistir, aunque esto no ha sido confirmado).

