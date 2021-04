El homenaje de Anthony Hopkins para Chadwick Boseman tras ganar el Oscar

Con 83 años y una carrera cinematográfica realmente impecable, Anthony Hopkins puede darse las libertades que mejor le convengan, incluso si se trata de ausentarse de la entrega del Oscar 2021 en la que estaba nominado a Mejor Actor y en la que finalmente resultó ser el indiscutible ganador, gracias a su excelente trabajo en la película The Father. Sin embargo, el legendario intérprete, que ha hecho historia al convertirse en el artista de mayor edad en ganar la categoría de actor principal en el Oscar, se ha pronunciado ya al respecto y ha correspondido con emoción el reconocimiento al que ha sido objeto la noche del domingo, un momento en el que aprovechó para rendir un homenaje póstumo a Chadwick Boseman, con quien compartía nominación.

Desde Gales, su tierra natal, Anthony envió un mensaje de agradecimiento que ha compartido en su perfil de Instagram, en donde se ha mostrado realmente emocionado y un tanto incrédulo ante su triunfo. “A los 83 años de edad, no pensaba que fuese a ganar este premio, de verdad que no. Estoy muy agradecido con la Academia", dijo el actor visiblemente emocionado teniendo como telón de fondo un hermoso paisaje natural galés.

Hopkins continuó con su discurso de aceptación dedicándole unas palabras al protagonista de Black Panther, quien estaba nominado en la misma categoría que Anthony por la película Ma Rainey's Black Bottom, y quien también era uno de los favoritos para llevarse la estatuilla dorada, aunque de manera póstuma. "Me gustaría rendir homenaje a Chadwick Boseman, que nos fue arrebatado demasiado pronto", expresó conmovido, antes de volver a agradecer a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, encargada de organizar los Oscar, por el reconocimiento a su trabajo. “Y de nuevo, muchísimas gracias a todos, de verdad que no lo esperaba. Así que me siento muy privilegiado y honrado. Gracias”, finalizó.

¿Cómo se enteró de su triunfo?

Sin duda alguna, la ausencia de Anthony Hopkins en la gala de los Oscars 2021 fue notoria para muchos de los fans de esta gala, pues sin duda era el favorito para llevarse el premio al Mejor Actor por el gran trabajo que hizo en The Father. Y es que además de que fue justo este premio el último en entregarse en la gala, la expectación era alta, pues se esperaba que el actor hiciera historia al convertirse en el actor de mayor edad en ganar en esta categoría. Sin embargo, el intérprete no se enteró de su triunfo hasta la mañana de este lunes.

Así lo ha revelado el representante del actor, Jeremy Barber, quien reconoció que Anthony no siguió la entrega por televisión y que de hecho en el momento de su triunfo él se encontraba dormido. "Tony estaba en Gales, donde creció, y estaba dormido a las cuatro de la mañana cuando le desperté para darle la noticia. Estaba muy feliz y se sentía muy agradecido", reveló Barber en entrevista para People. “Después de un año en cuarentena y vacunado dos veces, finalmente pudo regresar a Gales y, a los 83 años, fue un gran alivio después de un año tan difícil", agregó, justificando así la ausencia del actor en los Oscar. “Pero le encantó el papel en The Father ... es la actuación de la que más se enorgullece, y ser el actor vivo de mayor edad en ganar en la categoría significa mucho para él”, finalizó.