Thomas Vinterberg dedicó su Oscar a su hija, quien falleció al comenzar el rodaje de su cinta

La esperada entrega de los premios Oscar provocó una gran anticipación, a sabiendas de que marcaría el regreso de los eventos en vivo. Los productores tomaron todo tipo de precauciones para proporcionar un entorno seguro a los nominados y presentadores, y se aseguraron de acabar con el tan popular Zoom que habíamos visto en la temporada de premios. Pero más allá del guion y lo preparado, hubo otros momentos espontáneos que verdaderamente capturaron al público. Desde la espontánea celebración de Yuh-Jung Youn al encontrarse con Brad Pitt, hasta los mexicanos que se coronaron con su Oscar. Pero hubo un momento que estrujó el corazón de los televidentes, y ese fue cuando Thomas Vinterberg subió a agradecer su premio a Mejor Película Extranjera por Another Round.

“Éste es para ti”, dijo Thomas visiblemente conmovido al dedicar el galardón a Ida, su hija, quien trágicamente falleció a los 19 años en un accidente automovilístico cuatro días después de que el director comenzara a rodar la cinta premiada. En el terrible accidente, la joven iba con su mamá -quien manejaba el vehículo- cuando otro automovilista se distrajo y chocó contra ellas. Se tenía planeado que Ida participara como actriz en la cinta, algo que ya no pudo ser. El 4 de mayo del 2019, cuando se dio el accidente, la filmación se detuvo completamente, pero el danés quiso continuar para rendir un homenaje a su hija.

“Mads, nos diste lo mejor de ti. No solo para la cinta, sino también para mi hija y nunca lo voy a olvidar. Queríamos hacer una película que celebrara la vida, y (cuando llevábamos) cuatro días de rodaje, lo imposible pasó. Un accidente en la carretera se llevó a mi hija. (El otro conductor) Alguien viendo su celular. Y la extrañamos y la amamos. Dos meses antes de grabar esta película, dos meses antes de que muriera, ella estaba en África. Me mandó una carta, acababa de leer el guion y le encantó. Se identificaba con él. Y se suponía que ella estaría en esto. Y si alguien se atreve a creer que ella está aquí con nosotros de alguna manera, la podrán ver aplaudiendo y echándonos porras. Terminamos por hacer esta película para ella como un monumento”, dijo.

Emotivamente, para finalizar, dijo: “Así que Ida, esto es un milagro que acaba de pasar y tú eres parte de este milagro. Tal vez tú estás moviendo tus influencias en algún lugar, no lo sé. Pero éste es para ti. Muchas gracias”.

La gala que trajo de vuelta las 'red carpets' presenciales

Una película hecha para ella

A pesar de que se encontraba viviendo un momento de inmensurable dolor, el director ha explicado a CNN por qué decidió continuar con el proyecto. “Me dio un propósito en la vida y me mantuvo lejos de una caída al abismo. Y sentí que había un propósito más grande al hacer la película para ella. Antes de su muerte era una ambición hacer una película sobre la vida, se volvió una necesidad. Quería celebrar la vida que habíamos perdido tan fácilmente”. A ABC le narró: “El psiquiatra me recomendó trabajar si eso era lo que yo quería y sé que mi hija lo hubiera querido así”.

No era extraño ver a Ida acompañando a su padre en alguna alfombra roja o en algún evento. Tal como lo describió el director, la joven era muy honesta al darle su opinión sobre sus proyectos y Another Round fue uno que le encantó, sin imaginar que sería el último que conocería de su padre.

