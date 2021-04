¡Guapísima! Así lució Ludwika Paleta en la transmisión de los Oscars

Anoche se llevó a cabo un de los eventos más importantes de la industria del cine: la entrega de los Oscar. Con todas las medidas de seguridad -dada la actual pandemia- una lluvia de estrellas desfiló por la alfombra roja en Union Station, en Los Ángeles, antes de una inolvidable ceremonia en la que fue reconocido el talento y la creatividad. Y no sólo en esta sede hubo un derroche de glamour, pues también lo hubo en las transmisiones de esta premiación, y qué mejor prueba que Ludwika Paleta. La guapa actriz, que fungió como conductora en un programa especial de la gala, causó sensación con su atinado look y demostró que bien pudo haber caminado por la red carpet.

Tal como se había anticipado en las redes sociales del canal TNT América Latina, Ludwika fue una de las conductoras de Punto de Encuentro TNT, la emisión especial que acompañó la alfombra roja, previo a la ceremonia y de la que también fueron parte Lety Sahagún y el comediante Gerudito. Emocionada por esta tarea tan importante, la actriz invitó a sus seguidores a sintonizar dicha transmisión, revelando de paso el estiloso atuendo elegido para la ocasión. La estrella de Madre sólo hay dos indicó en su cuenta de Instagram que el stylist Aldo Rendón estuvo detrás de su espectacular look, el cual fue de lo más elogiado entre sus fans, quienes destacaron su elegancia y porte.

Según detalló el experto en moda en sus propias redes sociales, Ludwika lució un jumpsuit de la firma francesa Maison Margiela. Se trata de una pieza bastante estructurada, pues integra un chaleco largo y con bolsas que parece estar superpuesto, sin embargo es parte del diseño. Esta prenda de estilo muy sobrio, agrega además un detalle bastante sexy en la parte superior, pues cuenta con un escote en V bastante pronunciado y con un detalle encaje y transparencias. La parte del pantalón de corte tipo pitillo se fusiona con la caída del chaleco, creando un efecto de mayor altura para la guapa modelo.

Si bien el jumpsuit fue la pieza central del look de Ludwika, los accesorios también destacaron por sí mismos y complementaron el atuendo a la perfección. La actriz llevó unos femeninos tacones diseñados con encaje Taormina y cristales Swarovski en la puntera de la firma Dolce & Gabbana. Estos zapatos lucieron por completo ya gracias al corte y largo del jumpsuit que llevó la intérprete. El toque más moderno y minimalista lo dieron los aretes dorados de esferas de JW Aanderson, que destacaron gracias a su peinado, pues llevó la melena relamida hacia atrás, además de que optó por un aspecto mojado que está tan de moda.

Mientras que para el peinado confió en el estilista Fernando Ongay, para el maquillaje Ludkiwa se puso en manos del make up artista Lule, quien logró destacar al máximo su belleza. La actriz lució una piel tersa y con aspecto glowy, labios en un color natural y con un ligero brillo, y sombras suaves para acentuar sus hermosos ojos azules.

Cuando se sinceró sobre sus inseguridades

Viendo brillar a Ludwika como ahora lo ha hecho en la transmisión de los Oscars, pocos se imaginarían que en el pasado la actriz ha lidiado con inseguridades sobre su aspecto físico, de hecho, ha confesado que ella no se sentía bonita. En marzo pasado, la actriz compartió su opinión respecto a una foto de dos muñecas de diferente complexión física, un detalle que de inmediato la hizo sentir inspirada y que la motivó a abrirse. “Ojalá (que) cuando yo era niña, hubieran existido muñecas así, me hubieran ahorrado muchos problemas en mi adolescencia”, dijo la intérprete en sus redes sociales. Los comentarios no se hicieron esperar, pues muchos de sus seguidores estab incrédulos antes sus palabras. “Mucha gente me contestó: ‘¿Pero pues tú qué? Si tú eres rubia y tienes los ojos azules’. Y yo les puedo decir que cuando estaba creciendo yo tenía problemas de peso, yo no me sentía bonita. Yo llegaba a la oficina de algún productor o alguna productora y antes de empezar una telenovela me decían: ‘Tienes que bajar de peso’, y tenía muchísimos complejos al respecto”, contó. Pero finalmente, Ludwika entendió la importancia del amor propio. “Por más perfecta que seas, si tú no estás bien en tu interior, no te vas a sentir bien. Lo bonito está en otras virtudes, en ser valiente, fuerte, tú eres bonita”, agregó.

