'Brad Pitt, finalmente', la reacción de Yuh-Jung Youn, la ganadora a Mejor Actriz de reparto, que nos representó a todas

Uno de los momentos más esperados en la 93 edición de los Premios Oscar fue sin duda la presencia de Brad Pitt, quien como parte de la ‘realeza’ de Hollywood, acudió muy puntual a la cita en la que brilló sobre el escenario de la Union Station de Los Ángeles, esta vez como uno de los esperados presentadores de la noche. Pero la sorpresa no solo fue para sus fieles fanáticos, pues el actor recibió un halago frente a todos los asistentes, nada más y nada menos que de la veterana intérprete coreana Youn Yuh-jung, quien fue la ganadora a Mejor Actriz de Reparto por su participación en la película Minari, un premio que le fue entregado por el afamado galán, que el año pasado alzó la estatuilla en esta misma categoría por su trabajo en Once Upon a Time in Hollywood.

Tan impecable como siempre, Brad se dejó ver luciendo un esmoquin color negro y camisa blanca, un look que no rompió con su acostumbrada formalidad y elegancia. Así mismo, peinó su melena con una pequeña coleta, lo cual le dio un toque muy casual y fresco a su imagen. De inmediato, con su característica sonrisa, anunció el nombre de la afortunada ganadora de la noche, quien subió al escenario muy emocionada a recibir su premio de manos del famoso actor. “Brad Pitt, finalmente. Señor Pitt, encantada de conocerle… ¿Dónde ha estado usted durante el rodaje?”, dijo Youn Yuh-jung de lo más simpática, provocando las risas entre la audiencia que se encontraba presente.

El inolvidable instante quedó para el recuerdo tras la espontánea sonrisa de Brad y la actriz premiada, que de igual manera se refirió a Glenn Close, quien compitió con ella en esta categoría. “Como saben soy de Corea y mi nombre es Youn Yuh-jung… cuando estoy en otra parte del mundo, veo la televisión, veo los Oscar… pero yo estar aquí es algo que no puedo creer. Gracias a los miembros de la Academia… ¿Cómo le puedo ganar a Glenn Close? La he visto en tantas interpretaciones, todos los nominados, cinco nominadas por películas distintas…”, aseguró.

Cabe destacar que luego del discurso y del emotivo recibimiento que Brad dio a la ganadora, posó con ella para algunas fotografías, en las cuales se les mira bastante contentos por la dicha de ser parte de los premios de la Academia, que este año se pudo realizar a pesar de los inconvenientes derivados por la pandemia.

La asistencia de Brad Pitt a los Premios Oscar ocurre en uno de los instantes personales más complejos para el actor, quien atraviesa por un duro proceso de divorcio de Angelina Jolie, el cual ha originado un constante interés mediático a lo largo de todos estos meses. Eso sí, Brad se dejó ver sonriente durante su regreso a la gala, dispuesto a hacer de esta noche una de las más especiales como ha ocurrido a lo largo de diversas ocasiones, en las que ha dado muestra de ser un digno representante de Hollywood.

