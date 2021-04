Halle Berry y el look que no ha dejado a nadie indiferente durante su paso por los Oscars 2021

El glamour y las sorpresas no pudieron faltar durante la 93 entrega de los Premios Oscar, una ceremonia atípica debido a la pandemia, pero que contó con la presencia de celebridades que dieron muestra de su inigualable estilo. Precisamente, una de las estrellas que acaparó todas las miradas desde el primer instante fue Halle Berry, quien caminó por la red carpet de esta prestigiada gala con un notable cambio de look que no ha dejado a nadie indiferente, pues no solo deslumbró con un elegante vestido que la hizo lucir como toda una princesa, sino también con un nuevo corte de cabello que le ha merecido todos los elogios de sus fieles fanáticos, quienes incluso han viralizado el momento a través de las redes sociales.

Guapísima, Halle se apoderó de la alfombra completamente transformada, pues añadió un toque muy moderno a su melena, esta vez al mostrarse con un corte de tipo blunt bob, estilo que ha sido retomado por varias famosas últimamente. Eso sí, la protagonista de películas como Monster's Ball añadió su propio toque a este fascinante cambio, haciéndolo aún más corto para destacar su rostro, posando sonriente frente a las cámaras que no perdieron detalle de su paso por la premiación, en la cual fue elegida para formar parte de los prestigiados presentadores. Lo cierto es que mucho se ha comentado de la nueva imagen de la actriz, calificándola como uno de sus más sorprendentes debuts de estilo.

Pero no todo terminó ahí, pues si el corte de cabello de Halle acaparó miradas, la intérprete también lo hizo con su radiante vestido; un diseño de tul en color fucsia con un enorme moño y complementado con un pronunciado escote de corazón, atuendo firmado por Dolce & Gabbana y digno de ser portado por una mujer como ella, quien siempre apuesta por lucir vibrante y única en cada una de sus apariciones, y esta vez, sin duda, tampoco ha sido la excepción. Cabe destacar que Halle es una estrella que no teme a la hora de hacer cambios radicales, ya lo demostró en 2019, al asistir al estreno de John Wick 3: Parabellum, con otro corte de cabello que fue la sensación.

El paso de Halle Berry por los Oscar

Fue en 2017 cuando Halle Berry se presentó por última vez en los Oscar, una ocasión en la que su presencia tampoco pasó desapercibida, pues impresionó con otro de los looks más comentados de aquella ceremonia, un diseño Atelier Versace ajustado y en trasparencias, de un solo hombro, una elección que la hizo lucir muy estilizada y elegante. Eso sí, aquel día inolvidable sus rizos fueron la sensación, pues tan pronto apareció frente a los reflectores, el nombre de la actriz se viralizó en las redes, espacio en el que sus fans no dejaban de enviarle piropos y ovaciones por el sorprendente atuendo con el que apareció.

