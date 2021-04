En contra de todo pronóstico, Chadwick Boseman no recibió el Oscar póstumo

Tal como lo mencionó Regina King al inicio de la entrega de los Oscar, este año, tomó un significado muy especial debido a las sensibles pérdidas que sufrió el séptimo arte. Aunque no tuvo que ver con la pandemia, el 2020, causó conmoción entre los fans de Marvel, por el sensible fallecimiento del protagonista del clásico de ficción Black Panther, Chadwick Boseman quien falleció el pasado 19 de agosto a los 43 años, luego de una lucha muy discreta ante el cáncer de colon. En contra de todos los pronósticos, esta noche, el actor no se convirtió en el tercer actor en recibir un premio póstumo en la categoría estelar de Mejor Actor por su trabajo en la cinta Ma Rainey’s Black Bottom. Aunque hace poco se le entregó a su viuda, Taylor Simone Ledward, el Globo de Oro, esta noche, no corrió con la misma suerte y el sueño de sus seguidores de verlo ganar la estuatilla no se cumplió.

Las apuestas estuvieron muy cerradas hasta el último momento; sin embargo, fue el papel de Anthony Hopkins en The Father el que terminó por conquistar a los miembros de la academia del séptimo arte en Hollywood. Esta categoría provocó mucha expectación desde que se dio a conocer, pues muchos fans de la estrella de Marvel querían que el trabajo de Chadwick se reconociera en su papel en Ma Rainey’s Black Bottom. Aunque esta noche no ganó, en esta temporada de premios, sí fue honrado en otras entregas, resultados que provocaron que sus fanáticos se emocionaran con el hecho de que se convirtiera en el tercer actor en recibir un Oscar póstumo.

En esta atípica temporada de premios, Chadwick ya se había posicionado en la lista de favoritos, luego de recibir el Globo de Oro, una premiación considerada la antesala de los Oscars. Aunque en esta noche no se alzó como el ganadora, su viuda ya lo había recordado en los Golden Globes: “No tengo sus palabras. Pero todos tenemos que celebrar a las personas que queremos, así que gracias a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por dejarme hacer justo eso”, comentó la viuda del actor.

Fue en agosto del 2020 cuando la familia del actor confirmó a los medios de comunicación el sensible fallecimiento del actor: “Con inconmensurable dolor confirmamos la muerte de Chadwick Boseman. Chadwick fue diagnosticado de cáncer de colon en etapa III, en 2016, y luchó contra él durante los últimos cuatro años mientras evolucionaba a la etapa IV", se detalló en el comunicado. Se reveló que el actor partió en compañía de su círculo más cercano: "Falleció en su casa, con su mujer y su familia a su lado. La familia agradece todas las muestras de cariño y oraciones y pide seguir respetando su privacidad en este momento tan difícil", se leía en el documento.

Los dos Oscares póstumos

Esta noche el trabajo de Chadwick Boseman pasó a la historia al ser el tercer actor en recibir un Oscar póstumo. La primera ocasión ocurrió en 1976 cuando el actor Peter Finch recibió el Oscar en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en la cinta Network. El actor murió el 14 de enero de 1977, dos meses antes de la premiación, fue su viuda Eletha Finch y Paddy Chayefsky, guionista de la película quienes recibieron la estatuilla dorada. En 2008, la historia se repitió cuando, en febrero de 2009 Heath Ledger ganó el Oscar por su actuación en Batman, The Dark Night. Aquella noche del Oscar tomó un giro agridulce al recibir a Matilda, hija del actor (productor de su relación con la actriz Michelle Williams), de apenas dos años, de la mano de su abuelo, Kim Ledger, quien recordó a su hijo: "Fue un honor que la Academia reconociera lo mucho que significaba para Heath y el Oscar fue la epítome de su carrera", comentó en aquel ocasión, convirtiendo su discurso en uno de los más emotivos en la historia de esta entrega