Ellos fueron los ganadores de los Oscars 2021

La entrega de los Premios Oscar que vimos esta noche pasará sin duda a la historia como la primera realizada bajo condiciones excepcionales, dada la situación que se vive actualmente debido a la pandemia. Sin embargo, nada fue impedimento para que la velada se tornara de lo más entretenida, llena de glamourosos y espectaculares looks y con un desborde de talento, pues de de entrada hubo presentadores de lujo, entre ellos Brad Pitt, Halle Berry, Renée Zellweger, Reese Witherspoon y Zendaya. Pero para quienes esta gala ha sido especialmente inolvidable es para quienes se van a casa con la codiciada estatuilla dorada. Tras mucha emoción y suspenso, se dieron a conocer, uno a uno, los nombres de los ganadores de la edición 2021 de premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aquí te dejamos la lista completa.

VER GALERÍA

Mejor Película

Nomadland (Dir. Chloé Zhao)

Mejor Director

Chloé Zhao, por Nomadland

VER GALERÍA

Mejor Actor

Anthony Hopkins por The Father

Mejor Actriz

Frances McDormand por Nomadland

Mejor Actor de Reparto

Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah

VER GALERÍA

Mejor Actriz de Reparto

Yuh Jung Youn por Minari

Mejor Guion Original

Promising young woman (Emerald Fennell)

VER GALERÍA

Mejor Guion Adaptado

The Father (Florian Zeller y Christopher Hampton)

Mejor Diseño de Vestuario

Ann Roth por Ma Rainey's Black Bottom

Mejor Banda Sonora

Soul

Mejor Cortometraje

Two Distant Strangers (Travon Free y Martin Desmond Roe)

Mejor Corto de Animación

If Anything Happens I Love You (Dir. Will McCormack y Michael Govier)

Mejor Documental

My Octopus Teacher (Dir. James Reed, Pippa Ehrlich)

Mejor Corto Documental

Colette (Dir. Anthony Giacchino y Alice Doyard)

Mejor Película Internacional

Another Round (Dinamarca / Dir. Thomas Vinterberg)

Mejor Sonido

Sound of metal (En cuyo equipo están los mexicanos Carlos Cortés, Jaime Baksht y Michelle Couttolenc)

Mejor Canción Original

Fight for you interpretada por H.E.R para Judas and the Black Messiah

Diseño de Producción

Mank

Mejor Edición

Sound of Metal

Mejores Efectos Especiales

Tenet (Dir. Christopher Nolan)

Mejor Maquillaje y Peinado

Ma Rainey's Black Bottom

Mejor Película Animada

Soul (Dir. Pete Docter, Kemp Powers)

VER GALERÍA

Mejor Fotografía

Mank (Dir. de fotografía Erik Messerschmidt)