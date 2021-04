Ésta es la razón por la que no verás cubrebocas en la entrega del Oscar

Se acerca la entrega de los premios Oscar, la más importante de la red carpet season. Y tras un año muy complicado alrededor del mundo, se espera que esta noche sea muy diferente a lo que se ha vivido a través de los años. Los productores han dado ya un adelanto de cómo se irá viviendo esta ceremonia que promete ser distinta, además, a las que hemos visto en las últimas semanas. Ya se sentenció, nada de Zoom, quien quiera aparecer deberá estar presente, ya sea en la locación principal en Los Ángeles o en los foros alternos que se tendrán preparados en París y Londres. En medio de un protocolo profundamente estudiado, se han ido anunciado varias medidas y algunas de ellas han logrado que durante la ceremonia no vayas a ver ningún cubrebocas. Esto no te debe de extrañar, pues aunque en el resto de los momentos, los invitados sí que deberán usarlo, mientras estén a cuadro se dejarán de lado. ¿Cómo se logró?

Para empezar, este año no se reunirá a todos los invitados en el Dolby Theatre como se acostumbra, sino que también se tendrá una sede alterna en Los Ángeles en la histórica Union Station. Es muy probable que sea ahí en donde se reúna a la mayoría de los invitados, pues se trata de un espacio bastante amplio que permitirá realizar el distanciamiento social recomendado. La audiencia de este año está limitada a únicamente 170 personas, que es mucho menor a la que estamos acostumbrados. ¿A quiénes veremos? Solamente a los nominados, que podrán asistir con un acompañante, y a los presentadores.

Al tratarse de un programa en vivo, según la ley de California, quienes estén a cuadro podrán prescindir del cubrebocas. Eso sí, misteriosamente, los productores dijeron que las mascarillas tendrían un papel relevante en la noche. Cuando no estén en cámara, los invitados sí tendrán que usar su respectivo cubrebocas, algo que pasará también con el equipo de producción detrás del evento.

Para lograr esto, los invitados tendrán que tomar por lo menos tres pruebas Covid-19 antes de la ceremonia y se les revisará la temperatura para permitirles entrar al recinto. Esta mañana, en Televisa Espectáculos, Laura Pausini, que está nominada en estos premios a Mejor Canción, contó un poquito más de lo que se sabe oficialmente. Narró cómo se encuentra en cuarentena, algo que se pidió a los nominados provenientes de Europa y que de parte de la Academia le mandan un chico a realizarle su prueba Covid que llegó a Los Ángeles. “Todos los días nos hace una prueba en la nariz, todos los días vienen y estamos muy controlados. También no podemos salir por la calle”, explicó.

No olvidar la pandemia

Los productores han querido hacer hincapié en que no por no ver los cubrebocas en el programa en vivo, quiere decir que se va a dejar de lado la crisis sanitaria que ha azotado al mundo entero. De hecho, el impacto del coronavirus será recalcado a lo largo de la ceremonia. Eso sí, se ha buscado mantener el glamour que caracteriza a la entrega, por lo que no habrá nada de enlaces por Zoom con los nominados que han preferido no asistir, y se ha pedido a todos los invitados que cumplan con el código de vestimenta que usualmente se mantiene en esta alfombra roja que es, sin duda, la más esperada año con año.

No te pierdas en HOLA.com la cobertura al completo de los premios Oscar este domingo.