¿Hay mexicanos nominados este año en los Oscars?

Cada vez es más común ver entre los nominados al Oscar los nombres de muchos mexicanos. Y no solo eso, también verlos alzarse como los absolutos ganadores de categorías tan importantes como la de Mejor Director o Cinematografía, una terna en la que prácticamente México se ha convertido en una potencia. Como era de esperarse, este 2021 no podía ser la excepción, y aunque se espera que la de este año sea una ceremonia muy diferente a otras, ese no fue un motivo para que el país no estuviera bien representado en la gala más importante del cine mundial.

Se trata de los artistas de sonido Carlos Cortés, Jaime Baksht y Michelle Couttolenc, quienes podrían llevarse a casa la codiciada estatuilla dorada a Mejor Sonido, gracias a su trabajo en la película de Amazon Prime Sound of Metal, una de las grandes favoritas para llevarse el Oscar en esta categoría. Y es que los tres sonidistas lograron recrear a través del sonido, las vibraciones que una persona con discapacidad auditiva percibe, pues recordemos que el filme se centra en la vida de Rubén, un baterista que está a punto de quedarse sordo y aferra como nadie a su gran pasión en la vida que es la música.

En Sound Of Metal, la mezcla de sonido es muy importante, pues la trama se desarrolla entre silencios, vibraciones y beats de batería, por lo que el trabajo de Carlos, Jaime y Michelle ha sido reconocido por la crítica, logrando convertir cada uno de los sonidos en una pieza fundamental de la trama, pues sin ellos la experiencia total de la película no sería la misma.

Cabe destacar, que Sound of Metal es una de las películas con más nominaciones para el Oscar, con seis en total: Mejor Sonido, Mejor Actor, Actor de Reparto, Edición, Guion Original, Historia y Mejor película. La Ceremonia número 93 de Los Oscar 2021 presentada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS), se llevará a cabo en el Dolby Theatre en Hollywood próximo domingo 25 de abril. Se espera que para esta gala, todos los nominados y presentadores estén presentes en el lugar, a diferencia de otras entregas de premios, donde incluso los artistas aspirantes y los ganadores han recibido en sus premios desde la comodidad de su casa y a través de videollamadas. Además, se espera que sea una ceremonia atípica, en donde los protocolos de higiene y prevención serán el tema central.

¿Quiénes son los artistas que representarán a México en el Oscar?

Michelle Couttolenc es una talentosa especialista en mezcla de sonido que ha colaborado en películas como El Laberinto del Fauno, Lus Silenciosa, Güeros, La Jaula de Oro y Ya No Estoy Aquí. Por otro lado también destaca Jaime Baksht, quien es un ingeniero de sonido y mezclador de doblaje. Ha trabajado en cintas mexicanas como Abel y la Ley de Herodes, además de haber colaborado en la española El Laberinto del Fauno, por la que incluso se hizo acreedor al Goya por Mejor Sonido. Cierra la terna Carlos Cortes, ingeniero de sonido dedicado a la postproducción y mezcla de audio. Ha colaborado en cintas como La Tempestad, trabajo que lo hizo acreedor a un Ariel por Mejor Sonido.