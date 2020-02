Getting Ready: Así vivió Penélope Cruz su encuentro con el vestido que la hizo brillar en los Oscar

La alfombra roja de los premios Oscar es uno de los momentos más esperados del año cuando de moda se trata. En este evento se ven las creaciones más espectaculares, muchas veces directamente llevadas desde la pasarela y en los casos más especiales, las firmas se esfuerzan por hacer un diseño a la medida para las invitadas más exclusivas. Ese fue el caso de Penélope Cruz, quien con un espectacular diseño de Chanel partió plaza a su llegada, posicionándose en todos los listados de las mejores vestidas alrededor del mundo. Apostando por la elegancia y sofisticación que caracterizan a la casa francesa, su embajadora no podía sino derrochar estilo a su paso con un diseño que tiene la historia más fascinante detrás.

Este vestido personalizado fue creado directamente por Virgine Viard, la directora creativa de la firma. Con la actriz española y embajadora de la Casa en mente, se inspiró en un diseño de la colección primavera-verano Alta Costura de 1995 de Chanel. De ahí, los toque clásicos y tan característicos de la firma que a través de detalles fueron cargando de elegancia al comentado vestido.

Para su realización se necesitaron 230 horas de trabajo, en las que seis modistas estuvieron a tiempo completo dedicadas a su hechura. Por supuesto, no podía faltar uno de los detalles más característicos de Chanel, la camelia blanca, que hecha en los talleres de Lemarié, fue colocada delicadamente en el escote personalmente por una Métier d’art de la firma. Las perlas y hasta la doble C de la casa de moda no quedaron fuera de este diseño que es digno de analizarse a detalle.

En exclusiva, HOLA.com trae para ti cómo fue el getting ready de la bellísima española, quien estaba invitada como una de las presentadoras de la ceremonia. Simplemente maravillada, es como se puede ver a Penélope analizando cada detalle del vestido que ya llevaba puesto, mientras colocaba sus aretes antes de emprender la aventura de unos nuevos premios Oscar.

Aunque en esta ocasión, Penélope no pudo repetir su famoso ‘Peeedro’, pues la cinta ganadora a Mejor Película Extranjera fue Parasite y no Pasión y Gloria de su compatriota, Almodóvar, no cabe duda de que Cruz fue una de las protagonistas de la noche con uno de los diseños más hermosos sobre la alfombra roja.