Yalitza Aparicio presume su encuentro con el ganador del Oscar, Bong Joon Ho

Puntual a su cita, Yalitza Aparicio llegó a la ciudad de Los Ángeles para celebrar por todo lo alto la 92 edición de los Premios Oscar. Y aunque en esta ocasión no asistió a la ceremonia, la protagonista de la cinta Roma no pudo perderse del exclusivo after party de Vanity Fair que reunió a las estrellas más afamadas de Hollywood, así como a los grandes ganadores de esta prestigiada gala. Precisamente, el director de cine coreano Bong Joon Ho, quien alzó el triunfo gracias a su película Parásitos, fue una de las personalidades que disfrutaron de esta exclusiva fiesta, y ahí mismo coincidió con la joven actriz, quien no perdió la oportunidad de convivir con el afamado cineasta que ha alcanzado el éxito a nivel mundial.

A través de sus redes sociales, Yalitza reveló la fotografía de su encuentro con el ganador a Mejor Director de este año en los Premios Oscar, -tan solo por mencionar uno de los cuatro galardones que recibió-, imagen en la que aparece de lo más sonriente junto a Joon Ho y en la que además están acompañados por el productor de cine Nicolás Celis. “Bong Joon Ho director de la película ‘Parasite’”, escribió la actriz al pie de esta comentada postal, que ha recibido miles de likes y un sinfín de comentarios por parte de sus seguidores, que se han unido en la distancia a esta celebración.

Y eso no fue todo, pues antes de dar esta sorpresa, la oaxaqueña también se tomó un tiempo para hacer pública su felicitación al cineasta coreano, que fue premiado con las estatuillas a Mejor Director, Mejor Película, Mejor Película Extranjera y Mejor Guion Original. “Felicidades a todo el equipo de ‘Parasite’ (director: Bong Joon Ho), primera película internacional en ganar un Oscar en la categoría de Mejor Película. Finalmente se rompió el techo de cristal para las películas en otros idiomas”, escribió.

Lo cierto es que la presencia de Yalitza en el after party fue uno de los sucesos más comentados, pues tras el éxito rotundo gracias a Roma, del director Alfonso Cuarón, se ha mostrado muy cercana a la industria. Y aunque en un principio se mostró discreta sobre su asistencia al after party, fue gracias a una fotografía dada a conocer por el joven actor Azhy Robertson, que se conocieron algunos detalles. “Es un honor conocer y conversar con Yalitza Aparicio, Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, nominada por la Academia, por su trabajo en Roma”, escribió al pie de la misma.

Por supuesto, Yalitza llegó partiendo plaza para esta noche tan especial, pues lució guapísima y de lo más elegante con un vestido de Dolce & Gabbana en lentejuelas rojas con detalles florales. Y para complementar el atuendo, llevó unos zapatos negros con brillantes en el empeine. Sin duda, siempre se deja ver bellísima de los pies a la cabeza, y en esta ocasión no pudo ser la excepción.

