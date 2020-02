Brad Pitt se sincera sobre qué haría si alguno de sus hijos quisiera actuar

La temporada de premios ha sido de lo más inolvidable para Brad Pitt, quien en esta ocasión alzó con orgullo la estatuilla en los Premios Oscar, al ser ganador como Mejor Actor de Reparto por su participación en la cinta Once Upon a Time… in Hollywood. Y claro, este nuevo episodio en su vida no podía ser más especial pues, por primera vez, tras una serie de constantes triunfos a lo largo de estas semanas, el galán de la pantalla grande hizo una mención especial a su familia durante su esperado discurso, un instante que ha quedado para el recuerdo y que le mereció todas las ovaciones.

Minutos después de subir al escenario, Brad sostuvo un encuentro con la prensa para responder algunas preguntas enfocadas a la buena racha por la que hoy atraviesa y, por qué no, algunas inquietudes en relación con sus hijos, específicamente sobre qué pasaría si ellos decidieran emprender un camino como actores. “Podemos tener esa conversación cuando cumplan 18 años, los escucharía, quiero que persigan su felicidad, que persigan sus pasiones, lo que sea en lo que tengan mayor interés…”, dijo el intérprete con toda sinceridad durante esta charla, retomada por Entertainment Tonight.

En ese espacio, Brad reiteró que estaría dispuesto a apoyar a sus seis hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox, a emprender en aquello que más les motive, una tarea para la que hoy se encuentra preparado. “Pienso que se trata de guiar lo mejor que uno pueda, pero que ellos prueben todo y que encuentren en dónde está su pasión, así que, por qué no…”, dijo de lo más sonriente, aunque muy reservado al abordar el tema familiar pues, como lo ha dicho en otras ocasiones, prefiere mantener este aspecto de su vida alejado de los reflectores.

Y sobre esta etapa en la que ha consolidado éxitos continuos, gracias a su papel de Cliff Booth en Once Upon a Time… in Hollywood, Pitt fue muy honesto al describir cómo vive estos días, inmerso en el trabajo y enteramente consciente de la atención mediática que ha generado. “Ha sido una racha muy especial, es una comunidad de amigos que he hecho durante treinta años y, de verdad, significa para mí y siento una responsabilidad con esto, que va más allá de una vuelta victoriosa…”, dijo. Al mismo tiempo dio un discreto adelanto de los planes que podría emprender próximamente. “Creo que es momento de desaparecer por un tiempo para después volver a seguir haciendo cosas…”, dijo.

Recordemos que durante la ceremonia de los Premios Oscar, la presencia de Brad Pitt generó muchas expectativas, pues a la par de que todo el mundo permaneció pendiente para no perder detalle de quién sería su acompañante, la atención estuvo puesta sobre su discurso, en el que finalmente agradeció a su familia. "Esto es para mis hijos, que dan color a todo lo que hago, los adoro", dijo frente al público reunido en el Dolby Theatre, que lo ovacionó de pie por su triunfo y por este gesto tan conmovedor que ha sido de lo más comentado.

