Salma Hayek, la estrella mexicana que conquista las red carpets

La ceremonia número 92 de los Oscar estuvo marcada por muchas sorpresas y no sólo respecto a los ganadores de la noche. Como cada año, la alfombra roja reunió a una lluvia de estrellas que desfiló con sus atuendos más glamurosos, y Salma Hayek fue sin duda una de ellas. La actriz mexicana fue convocada a la cita con una misión importante: subir al escenario anunciar dos galardones. Con ello en mente, la veracurzana de 53 años acudió a la cita enfundada en un espectacular vestido marfil de Gucci con el que lució como una verdadera diosa griega. A su paso por la red carpet, la prensa no dejaba de gritar su nombre, buscando un posado de la guapa intérprete. Luego de la ceremonia en la que finalmente participó junto a Oscar Isaac para dar a conocer a los ganadores a Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Edición de Sonido, Salma continuó con la celebración pero ahora fuera del Dolby Theatre. La protagonista de Like A Boss acudió a una de las after parties más famosas donde nuevamente volvió a impactar con su belleza y carisma. Otra vez confiando en en la firma italiana, la actriz brilló literalmente en un vestido azul metálico y se acaparó todas las miradas de los presentes. No hay duda de que esta guapa mujer se ha convertido en una de las reinas de la alfombra roja, haz click en el video para verla.

