Paulina Rubio, otra mexicana que se fue de Oscar anoche

En Hollywood, cuando una ceremonia de entrega de los Oscars termina, la celebración apenas comienza, pues los afters parties se convierten en el punto de encuentro de celebridades de diferentes ámbitos que se reúnen para festejar el cine y a sus ganadores. Entre las asistentes a esta noche de Oscar vimos a Paulina Rubio quien, como Eiza González y Yalitza Aparicio, se sumó a la lista de invitados de una de las fiestas en torno a la premiación. A través de su cuenta de Instagram, La Chica Dorada compartió su estancia en el festejo, organizado por la Fundación de Elton John, un evento al que desde hace varios años, asiste.

De la mano de su mejor amigo, el empresario Eugenio López, Paulina formó parte de esta fiesta con causa, pues además de celebrar el merecido Oscar del cantante en la categoría de Mejor Canción Original por (I’m gonna) love me again, durante este evento se recaudan fondos para su fundación que, desde hace años, colabora a favor de personas que luchan contra en SIDA. “Estoy muy contenta, a mí me gusta venir mucho esta noche y disfrutar del arte del cine y ver a Sr. Elthon John es un privilegio”, comentó la cantante a su llegada, en entrevista con El gordo y la flaca.

Para brillar con luz propia en la fiesta de Elton John, Paulina lució un sexy vestido ceñido al cuerpo, con detalles bordados en el torso y transparencia en toda la falda. Para imprimirle más dramatismo a su outfit, la cantante llevó un peinado en el que sus risos fueron el marco perfecto para su rostro en el que lució un maquillaje en el que sus ojos se convirtieron en la zona más destacada

“Lista para esta noche #Oscar2020”, escribió la cantante como descripción de una imagen en la que deja ver su look al completo. Más tarde, ya en la celebración, La chica dorada compartió otra foto con Eugenio López, que acompañó del hashtag #bffs, haciendo referencia a la entrañable amistad que sostienen. En esta celebración, Paulina y Eugenio coincidieron también con Soumaya Slim.

Desde muy temprano, Paulina utilizó su cuenta de Instagram para compartir los pormenores de cómo se estaba alistando para esta gran noche. Con varias historias en las que se le ve rodeada de su grupo de estilistas, la mexicana cuidó cada detalle de su look con el que brilló con luz propia en esta noche de Oscars.