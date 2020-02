JLo triunfa con su vestido de la revancha, ante la amenaza de sus fans de robar un Oscar para ella

Después de la indignación que causó, entre los fans de Jennifer Lopez, el hecho de que no fuera considerada para una nominación al Oscar por su trabajo en Hustler, cinta por la que sí figuró en los Golden Globes, en la categoría Mejor Actriz de Reparto, la neoyorkina no se perdió un after party de la entrega de la Academia donde, con su look, logró que todo el mundo hablara de ella. Dando lecciones de cómo se lleva un vestido de la revancha, la actriz deslumbró con su atinado atuendo.

A través de su cuenta de Instagram, JLo compartió un par de fotos de su espectacular look, que consiguió con un vestido, con un escote de infarto y una abertura en la pierna, muy al estilo de Angelina Jolie. En medio de la ola de comentarios de sus fans que, incluso amenazaron con robarse un Oscar para ella, la actriz consiguió ganarse toda la atención con el diseño de Julien Macdonald.

JLo eligió un vestido confeccionado con cuentas metálicas, en tono verde esmeralda, de la colección Julien x Gabriela, primavera-verano 2020, con el que demostró por qué es la Reina del Bronx. Fue la misma actriz quien compartió detalles de su outfit en las redes sociales donde escribió al lado de una foto en la que la vemos lista para asistir a la fiesta post Oscars: “Baila toda la noche, vive tu vida y mantente joven hasta el piso”, escribió.

Según publicó su fashion stylist, Rob Zangardi, JLo no acudió sola a esta celebración, su prometido, Alex Rodriguez estuvo a su lado. Antes de irse a la fiesta, la pareja posó para el experto en moda quien, además de a Lopez, asesoró a otras famosas como Heidi Klum, Suki Waterhouse, Madelaine Petsch, por mencionar a algunas. Orgulloso de su mujer, Alex Rodriguez compartió también una imagen en su Instagram donde se ve en todo su esplendor el look de Lopez: “Mi cita en esta noche de Oscars”, escribió Arod sobre la imagen en la que el vestido de la revancha se puede apreciar muy bien.