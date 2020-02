Cuando los ex se encuentran, Bradley Cooper y Renee Zellweger en su momento Oscar

La noche del pasado domingo estuvo llena de glamur, emotivos discursos y de reencuentros inesperados. Aunque los ganadores de la entrega número 92 del Oscar fueron las grandes estrellas de la glamurosa velada, Renée Zellweger y Bradley Cooper terminaron por acaparar todas las miradas al protagonizar uno de los encuentros más emotivos de la cita. Y es que no se les había vuelto a ver juntos públicamente, desde que terminaron su relación en 2011.

El reencuentro entre ambas estrellas de Hollywood se dio al interior del Dolby Theatre de Los Ángeles, antes de que iniciara la ceremonia. Afortunadamente, hubo un fotógrafo en el momento y el lugar indicado para captar el lindo momento. Cabe recordar que ambos actores estaban nominados esa noche, siendo Renée la que se llevó al premio a casa por su trabajo en la película Judy.

Ambas estrellas compartieron un momento de plática cordial y por lo que se puede apreciar en las imágenes, Renée y Bradley la pasaron muy bien juntos. La fotografía del encuentro de inmediato se volvió viral y muchos fans de los actores compararon este encuentro con el que hace unas semanas protagonizaron Brad Pitt y Jennifer Aniston, durante la entrega de los SAG Awards. Sin embargo, este tomó por sorpresa a todos, pues a pesar de que la relación que mantuvieron en el pasado Cooper y Zellweger fue muy comentada en su momento, su romance fue tan fugaz que pocos recordaban que había sucedido.

Renée Zellweger y Bradley Cooper se conocieron en 2009, durante el rodaje de la película Case 39, y de inmediato comenzaron una relación. De hecho, como pareja llegaron a vivir juntos antes de que terminaran, a principios de 2011. De acuerdo con US Weekly, uno de los factores que fue determinante en el rompimiento de la pareja fue el rápido ascenso a la fama de Bradley, mientras Renée había decidido dar un paso a tras en su carrera y permitir que su entonces novio se consolidara como actor. “Renée se tomó un tiempo para ser una gran novia y ver si esto era lo que se necesitaba para que su relación funcionara”, dijo una fuente al medio.

Actualmente, Bradley y Renné se encuentran solteros. La ganadora del Oscar no ha vuelto a ser relacionada con nadie desde su divorcio del músico Doyle Bramhall II. Por otro lado, el protagonista de películas como A Star is Born en los últimos meses ha sido relacionado con la actriz Ana de Armas, lo cierto es que tras su separación de Irina Shayk, la madre de su única hija, no ha vuelto a salir con alguien.

