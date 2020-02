¿En dónde estaba Yalitza Aparicio mientras se llevaba a cabo esta edición del Oscar?

Este año, Yalitza Aparicio no asistió a la ceremonia de los Oscars, pero sí brilló durante una de las after parties que se organizan en torno a la premiación de la Academia. Si bien la mexicana no desfiló sobre la alfombra roja de los premios, sí derrochó estilo en una de las fiestas en las que ganadores y nominados festejaron, esta noche, en la que el cine se convirtió en el tema de conversación.

Fue a través de Instagram que, esta tarde, la originaria de Tlaxiaco dio una breve pista de su asistencia a esta celebración con una historia, captada desde la terraza del hotel en Los Ángeles donde comenzó a alistarse para robar miradas en esta fiesta, en la que la vimos guapísima convertida en una lady in red robó miradas. La mexicana consiguió este look con un favorecedor vestido rojo que complementó con un maquillaje con el que resaltó su belleza, para rematar su look, recogió su larga cabellera en una coleta.

Si bien Yalitza Aparicio no compartió detalles de la fiesta a la que asistió, gracias al joven actor, Azhy Robertson, quien compartió una foto con la mexicana, sabemos que sí formó parte de estas celebraciones tras los Oscars: “Es un honor conocer y conversar con Yalitza Aparicio, Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, nominada por la Academia, por su trabajo en Roma”, escribió el actor, quien es parte del elenco de la cinta Historia de un Matrimonio, cinta nominada esta noche. Poco después se sabría que se trató de la fiesta de Netflix alrededor de esta gran noche.

Más tarde, fue en la exclusiva fiesta de Vanity Fair que se vio a una elegantísima Yalitza con un vestido de Dolce & Gabbana en lentejuelas rojas con detalles florales. Una experta ya sobre la alfombra roja, la mexicana posó sonriente para las cámaras luciendo unos elegantísimos zapatos negros con un detalle en brillantes en el empeine.

Para Yalitza este tipo de eventos ya nos son algo nuevo, pues recordemos que el año pasado, se convirtió en una de las personalidades de la entrega de 2019, por su trabajo en la cinta dirigida por Alfonso Cuarón, Roma, colaboración por la que estuvo nominada en la categoría de Mejor Actriz. Si bien no se llevó el premio, su paso por los Oscars la catapultó a la fama internacional, haciéndola asistente imperdible de este tipo de entregas, donde ya es consentida.

