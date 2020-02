¿Quién es la misteriosa acompañante de Brad Pitt en los Oscar?

Esta noche será sin duda una de las más memorables para Brad Pitt. El galán estadounidense llegó a la gala de los Oscar con una nominación a Mejor Actor de Reparto y al poco tiempo de iniciar la ceremonia logró hacerse de la codiciada estatuilla. Sus emotivas palabras en el escenario conmovieron a muchos, pero ese no fue el único momento que atrajo la atención de sus fans. Y es que el actor se dejó ver muy cómodo en su lugar entre el público, charlando junto a una misteriosa mujer. Al ser uno de los solteros de oro de Hollywood, las dudas sobre la identidad de su acompañante no se hicieron esperar, pero ¿quién es realmente ella?

A su llegada al emblemático Dolby Theatre, Brad desfiló solo por la alfombra roja, luciendo guapísimo en un traje clásico color negro. Poco después el actor se instaló en su lugar, en las primeras filas del recinto. A su lado derecho se sentó su colega y amigo Leonardo DiCaprio, quien gozó de la compañía de su novia Camila Morrone. Pero a su izquierda se acomodó una misteriosa mujer rubia vestida con un brillante vestido azul, con quien el actor se mostró muy cómodo y sonriente charlando, incluso un poco recargados entre sí.

Se trata Cynthia Pett-Dante, la manager de Brad desde hace años. Al parecer el actor quiso que esta mujer, quien ha influenciado sin duda en el éxito de su carrera, celebrara junto al él este momento tan especial. No es la primera vez que el actor y su representante se dejan ver juntos, pues tan solo hace dos años se les vio asistir juntos a una fiesta posterior a la entrega de los Oscar.

Esta noche la Academia reconoció el trabajo de Brad en la cinta Once Upon a Time… in Hollywood, en la cual trabajó junto a Leonardo DiCaprio, quien por su parte ha asistido a la ceremonia nominado a Mejor Actor. Tras abrazar a su amigo y colega, Pitt subió al escenario a recoger su premio en el que se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Sincero y emocionado, el actor agradeció a todos los que de alguna manera contribuyeron a este reciente logro, empezando por su director Quentin Tarantino y su coprotagonista Leo. Pero fue el momento en el que se refirió a su familia el que sin duda marcó su discurso. "Esto es para mis hijos, todo lo que hago lo hago para ustedes, los adoro", dijo visiblemente conmovido. Esta es la segunda ocasión que Brad tiene un Oscar en sus manos, pues en 2014 obtuvo uno por la película 12 Years a Slave en la que fungió como productor.

