Jugando al despiste, Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar junto a su novia Camila Morrone

La noche más esperada en la temporada de premios ha llegado ya con la celebración de los Oscar. Un sinfín de estrellas se han dado cita en Los Ángeles y entre ellos no podía faltar uno de los galanes más codiciados de Hollywood: Leonardo DiCaprio. El actor estadounidense ha llegado a la gala con una nominación a Mejor Actor, por lo cual a su llegada acaparó inmediatamente la atención. Pero el intérprete no ha acudido solo a esta gala, pues si bien ha desfilado en solitario a por la alfombra roja, más tarde se ha reunido con su novio Camila Morrone, ¡vaya forma de jugar al despiste!

Leonardo llegó al Dolby Theatre luciendo guapísmo en un elegante traje negro, regalando algunas discretas sonrisas a los fotógrafos y luciendo de lo más tranquilo, pese a que esta noche podría significar su segundo Oscar. Muchos esperaban que el actor desfilara por la red carpet acompañado de su novia Camila Morrone o de su colega y amigo Brad Pitt. Sin embargo, no fue así, y muchos pensaron que el galán de 45 años había acudido solo a la premiación, pero no fue así.

Camila Morrone asistió puntal a la ceremonia, en la que su novio ha llegado contendiendo por una estatuilla dorada. La actriz de origen argentino lució perfecta con un vestido de corte strapless y diseño tipo corsé, confeccionado en una tela vaporosa tela de un tenue color rosado, un diseño con remarcados aires románticos. La también modelo desfiló en solitario por la alfombra roja, luciendo un maquillaje natural que combinó perfectamente con su melena suelta.

Tras concluir la alfombra roja, inició el espectáculo y la transmisión televisiva de la gala permitió ver a Leo y a Camila sentados uno junto al otro entre el público, sonriendo y aplaudiendo ante los números en el escenario, de hecho hasta el actor tuvo una pequeña interacción con la cantante Janelle Monáe. El lugar de la guapa argentina se colocó entre DiCaprio y Brad Pitt, pues ambos galanes y amigos compartieron créditos en la cinta Once Upon A Time in Hollywood, y de hecho Brad obtuvo un galardón a Mejor Actor de Reparto por dicha película.

La relación de Leonardo y Camila empezó a sonar en 2017 y no pasó mucho tiempo para que ambos fueran captados juntos por los paparazzi. No obstante, tanto el actor como la modelo han preferido mantener su romance lejos de los reflectores, motivo por el cual esta noche no ha extrañado tanto el hecho de que ambos hayan decidido desfilar por separado en la alfombra roja.

