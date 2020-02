Brad Pitt dedica el triunfo a su familia: 'Esto es para mis hijos, que dan color a todo lo que hago, los adoro'

El éxito parece inagotable para Brad Pitt, quien consolidó otro más de sus triunfos, ahora durante la celebración de la 92 entrega de los Premios Oscar. Y es que gracias a su gran trabajo en Once Upon A Time… in Hollywood, el galán alzó por todo lo alto la cotizada estatuilla, esta vez como uno de los nominados en la categoría de Mejor Actor Secundario, al mismo tiempo en que dirigió un conmovedor discurso que le mereció toda la ovación de los asistentes, quienes fueron testigos de este momento, como uno de los más especiales de la esperada noche que estuvo llena de sorpresas, glamour y un desfile de estrellas.

"Gracias, esto es increíble, gracias a la Academia por este honor, me dijeron que solo tenía 45 segundos aquí pero eso es más de lo que le dio el Senado a John Bolton...', dijo con su característico sentido del humor. "Cuando Quentin hace una película al final todo sale bien, esto se trata de Quentin Tarantino, original, único, la industria del cine no sería tan buena sin él...", agregó en su discurso, en el que tampoco dudó en dedicar su reconocimiento a los demás integrantes de la producción.

Pero el instante más memorable de su mensaje llegó cuando dedicó este premio a su familia, quien lo ha apoyado en todo momento a lo largo de estos años, en que ha consolidado triunfos como uno de los actores más representativos en Hollywood. "Esto es para mis hijos, que dan color a todo lo que hago lo hago, los adoro", apuntó.

Pitt compitió en esta categoría con grandes figuras como Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins por The Two Popes y Al Pacino y Joe Pesci por The Irishman. El nombre de Brad sonó como uno de los favoritos desde que se dio a conocer la lista de nominados a la edición 92 de los Premios Oscar, apenas el pasado 13 de enero. Ese día, los fans hicieron sus apuestas por el afamado galán, quien ha sumado una serie de reconocimientos por su papel de Cliff Booth en el reciente filme del director Quentin Tarantino.

Recordemos que gracias a Once Upon A Time… in Hollywood, Pitt fue uno de los premiados en la pasada entrega de los Premios Bafta como Mejor Actor de Reparto, así como ocurrió en los SAG Awards, también en la misma categoría. Y no podemos olvidar su paso por la pasada premiación de los Golden Globes, en donde alzó una vez más el triunfo, por lo que esta ocasión no podía ser la excepción. Cabe destacar que este el segundo Oscar en ca carrera de Brad Pitt, quien ganó su primera estatuilla en 2014 como productor de la cinta, 12 Años de Esclavitud.