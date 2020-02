Keanu Reeves, en la 'red carpet' de los Oscars, sin su novia, pero de la mano de su mamá

En su calidad de presentador de los Oscar, Keanu Reeves, causó expectación a su llegada a la alfombra roja de esta entrega donde, muchos esperaban que acudiera, por primera vez, de la mano de su novia, la artista plástica, Alexandra Grant; sin embargo, sorprendió al llegar con otra mujer que, sin duda, es una de las más importantes de su vida: su mamá, la señora Patricia Taylor. Derrochando elegancia, madre e hijo dieron lecciones de estilo sobre la red carpet, ella con un traje sastre de pantalón blanco y él, con un impecable esmoquín negro.

Divertido, el actor y su mamá se suman a la lista de celebridades que, no sólo posaron para las fotos, también concedieron entrevistas, momento donde doña Patricia acaparó miradas por su excelente manejo de la situación. Divertida, la mamá del actor no quiso revelar detalles de la próxima cinta de Matrix 4: “no puedo decir nada”, comentó durante una breve charla con Ryan Seacrest, para E!

Dando lecciones de caballerosidad, el actor cedió protagonismo a su mamá, con quien posó muy cariñoso sobre la alfombra roja. Reeves no fue el único actor que acudió con su mamá, la nominada, Charlize Theron, también estuvo acompañada de su madre. Keanu acudió a esta entrega en su calidad de presentador, actividad que, este año también desempeñarán Salma Hayek, Oliva Colman, Rami Malek, entre otros. El hecho de que el actor se dejara ver, por primera ocasión con Alexandra Grant, en noviembre pasado, en la gala LACMA Art + Film, en Los Ángeles, provocó que sus seguidores se ilusionaran con la idea de verlos juntos, ahora en los Oscars.

Aunque el actor, de 55 años de edad y la filántropa, de 46, destaparon su relación a finales de 2019, de acuerdo con la actriz Jennifer Tilly, amiga de Alexandra, declaró a Page Six que según le comentó la novia de Keanu, sostiene una relación con el actor desde hace poco más de dos años: “Recuerdo que un par de años, ella me dijo: ‘Keanu Reeves es mi novio’. Es realmente asombroso para mí cómo en los últimos cinco meses, de repente, ella va a un evento con él y todos se vuelven locos y la llaman su nueva novia”, reveló en noviembre pasado la actriz. Aunque no se ha revelado el momento exacto del flechazo, laboralmente Grant colaboró con Reeves, en 2011, en Ode to Happiness, un libro que lanzó el actor. La mancuerna se repitió en 2016 con Shadow, texto escrito por el actor.