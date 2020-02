Conoce a todos los ganadores del Oscar 2020

La magia del cine se apoderó del Dolby Theatre de Los Ángeles con la lluvia de estrellas que se dio cita para celebrar la entrega de los Oscar número 92, la gala que celebra lo mejor de la cinematografía mundial más importante del mundo. Como era de esperarse, figuras de la talla de Brad Pitt, Margot Robbie, Leonardo Dicaprio, Charlize Theron y Scarlett Johanson, desfilaron por alfombra roja del evento, dando lecciones de estilo con sus impresionantes looks. Como ha sucedido en los últimos cinco años, nuevamente hubo presencia de mexicanos, entre ellos Rodrigo Prieto, quien estaba nominado en la categoría a Mejor Fotografía por su trabajo en The Irishman, y Carmen Sarahí, actriz de doblaje que dio voz a Elsa de Frozen y que esta noche cantó al lado de Idina Menzel y otras actrices que prestaron su voz al personaje alrededor del mundo y en diferentes idiomas.

En una noche por demás emocionante y llena de mensajes de inclusión, Parasite se convirtió en la absoluta ganadora de esta velada, al llevarse a casa los premios más importantes de la entrega, entre ellos el de Mejor Director y Película Extranjera. Otros ganadores fueron Brad Pitt como Mejor Actor de Reparto y Réene Zellweger como Mejor Actriz. Continua leyendo y conoce a todos los ganadores de la noche.

Mejor Película

Parasite

Mejor Actriz

Renée Zellweger

Mejor Actor

Joaquin Phoenix - Joker

Mejor Dirección

Bong Joon Ho, por Parasite

Mejor Actriz de Reparto

Laura Dern

Mejor Actor de Reparto

Brad Pitt

Diseño de Vestuario

Little Woman

Mejor Banda Sonora

Joker

Mejor Montaje de Sonido

Ford v Ferrari

Mejor Mezcla de Sonido

1917

Mejor Edición de Sonido

Ford v Ferrari

Mejor Película Extranjera

Parasite

Mejor Fotografía

Roger Deakins, por 1917

Mejor Película Animada

Toy Story 4

Mejor Guión Adaptado

Jojo Rabbit

Mejor Gión Original

Parasite

Mejor Canción

(I’m gonna) Love Me Again (Elton John) - Rocketman

Mejor Diseño de Producción

Once Upon a Time... in Hollywood

Mejores Efectos Especiales

1917

Mejor Maquillaje y Peluquería

Bombshell

Mejor Documental

American Factory

Mejor Cortometraje de Ficción

The Neighbor's Window

Mejor Cortometraje Animado

Hair Love

Mejor Cortometraje Documental

Learning to Skateboard in a Warzone (if you're a girl)