Salma ya salió camino a Los Ángeles para asistir a los Oscares

México tendrá una excelente representante en la 92° entrega de los Premios Oscar. Salma Hayek será una vez más una de las presentadoras de la noche más esperada de Hollywood. Y con todo el entusiasmo que una noche como ésta representa, Salma ha compartido su salida del aeropuerto de Heathrow de Londres camino a Los Ángeles para comenzar el fin de semana de premios. Hay que recordar que en el 2002, Salma estuvo nominada por su trabajo en la cinta Frida, uno de los proyectos más queridos de su carrera. Desde que Salma comenzó su carrera en la meca del cine, se convirtió en una de las invitadas más frecuentes de la entrega, incluso llevando como su pareja a Luis Miguel en alguna ocasión. Otro de los encuentros que Salma ha recordado con mucho cariño es el que tuvo con su amiga, Penélope Cruz, al presentar una categoría, momento que se podría repetir este año, ya que las dos están invitadas a la premiación. Algo más que no podemos esperar a ver es el vestido que llevará la jarocha, pues no hay una alfombra roja en la que su look no sea tema de conversación y esta temporada de premios no ha sido la excepción. De la mano de Gucci, firma propiedad de la familia de su esposo, seguramente volverá a sorprender. Haz click en el video para ver el camino de la mexicana a esta entrega de los Oscar.

