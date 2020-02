Por qué estamos seguros de que éste es el año en el que Brad Pitt se llevará el Oscar

Guapo, divertido y un excelente actor, no es extraño que Brad Pitt sea una de las estrellas más deslumbrantes de Hollywood. A pesar de esto, de forma sorpresiva, Brad es uno de los actores reconocidos que nunca se ha ganado un Oscar por sus actuaciones. Si bien varias de las producciones en las que ha participado se han vestido de gloria y él mismo ha estado nominado en solitario otras tres ocasiones, ésta es la vez en la que parece que las estrellas se han alineado para que se pueda llevar la estatuilla. ¿Por qué lo creemos? Solo basta ver los premios que con Once Upon A Time In Hollywood ha conseguido en las últimas semanas. En cada una de las entregas ha sorprendido, no solo con su galanura sobre la alfombra roja y sus inesperados encuentros con su exesposa, Jennifer Aniston, sino también ha dado los discursos más divertidos de la noche -incluso en las que no ha podido estar presente como el BAFTA-. Si tú también crees que es momento de que Brad se lleve el codiciado Oscar a casa, haz click en el video para ver por qué creemos que este domingo será el día en el que su nombre sea leído en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Loading the player...