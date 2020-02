Conoce al mexicano nominado al Oscar

El nombre de Rodrigo Prieto se convirtió en viral el pasado 13 de enero, luego de que se dieran a conocer los nominados al Oscar de este año, y entre los que figuró el del mexicano en la categoría de Mejor Fotografía por su trabajo en la película The Irishman, del director Martin Scorsese. Como era de esperarse, varios usuarios comenzaron a destacar la presencia del fotógrafo en la lista de aspirantes a llevarse la estatuilla dorada, convirtiendo su nombre en tema tendencia en las redes sociales. ¿Pero quién es el mexicano que este año nos representará en la gala más importante del cine internacional?

Rodrigo Prieto es originario de la Ciudad de México y tiene 55 años. Comenzó su carrera grabando películas de ciencia ficción y monstruos en Super 8.8 milímetros, pero finalmente decidió enfocarse en la fotografía de cine. Esta no es la primera vez que el artista aspira a llevarse un Oscar. De hecho, la primera vez que fue nominado a este premio por primera vez en 2006, cuando fue reconocido por su trabajo en la película Brokeback Mountain, del director Ang Lee. También en 2017 fue considerado en la misma categoría en la que compite este año, pero por la película Silence, de Scorsese. También estuvo a cargo de la fotografía de la película Argo, de Ben Afleck, ganadora del Oscar a Mejor Película en 2013.

Antes de abrirse camino en el competido mundo de Hollywood, Prieto ya era un reconocido cinematógrafo en México. De hecho, su nombre también es parte de películas muy importantes como las nominadas al Oscar Amores Perros, 21 Gramos, Babel y Biutiful, todas del oscarizado director mexicano Alejandro González Iñárritu. En el pasado Prieto ganó en cinco ocasiones el premio Ariel por su trabajo en los filmes Sobrenatural, de Jay Gruska; Fibra óptica, de Francisco Athié; Un embrujo, de Carlos Carrera y Amores Perros y Biutiful de Iñarritú.

Para su participación en The Irishman, Prieto se enfrentó al reto de poder compaginar la parte estética y técnica al mismo nivel. Y es que el equipo de efectos especiales hizo uso de una tecnología especial de rejuvenecimiento digital al que sometieron a los protagonistas de la historia interpretados por las leyendas del cine: Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Para ello, Rodrigo se involucró en la película desde la preproducción, creando un aparato de tres cámaras con el que hicieron las marcas en el rostro de los actores a través de rayos infrarojos, para tener así las tomas bases y rejuvenecer sus rostros de forma digital, sin que llevaran las marcas en sus rostros o utilizar cascos de detección de movimiento. Eso sin hablar de las técnicas y películas que el mexicano utilizó para así enviar un mensaje a través del color en la pantalla y de la ambientación por la época.

El trabajo de Rodrigo Prieto no termina con The Irishman. El mexicano tiene en puerta varias películas por estrenar como está próximo The Gloriasv de Julie Taymor -la cual tendrá su primera exhibición en Sundance- sobre la feminista Gloria Steinem, con Alicia Vikander y Julianne Moore. A Prieto lo acompañan también entre los nominados sus compatriotas: Mayes Rubeo, diseñadora nacida en México y que este año compite en la categoría de vestuario por JoJo Rabbit, y Gastón Pavlovich, uno de los productores de The Irishman.

