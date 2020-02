Niños nominados al Oscar: ¿por qué la Academia no los ha vuelto a considerar?

A lo largo de las 91 entregas del Oscar, han sido varios los actores menores de 18 los que han sido reconocidos por sus actuaciones en diferentes películas. De hecho, en el pasado existía una categoría que rendía honores a este tipo de actores que destacaban por su talento, a pesar de su corta edad. En 1935, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas instauró el Premio Juvenil de la Academia, dando así la oportunidad de reconocer el trabajo de artistas que no rebasaban la mayoría de edad. Sin embargo, la Academia decidió retirarlo en 1961. A partir de ese momento, algunos niños actores comenzaron a ser considerados en las categorías de Mejor Actor y Actriz, así como en las de Actor y Actriz de reparto, siendo estas dos las que más premios ha entregado a niños actores. Este año, el debate sobre si se debe o no incluír a los artistas menores de edad entre los nominados se ha vuelto a reabrir, luego de que el protagonista de JoJo Rabbit de 12 años, no fue considerado, a pesar de que la crítica ha alabado su trabajo.

Desde la entrega de 2012, no se ha vuelto a nominar a ningún artista menor de edad en las categorías principales de actores. Fue Quvenzhané Wallis, de 9 años, la última niña actriz en ser nominada como Mejor Actriz por su trabajo en Beasts of the Southern Wild. Fue así que en 2015, la emotiva actuación de Jacob Tremblay -de 9 años-, en la película The Room, fue ignorada por los jueces de la Academia, a pesar de que gran parte del peso actoral del filme corría a cargo del pequeño. Este año no fue la excepción. El trabajo de Roman Griffin Davis, el protagonista de la aclamada Jo Jo Rabbit, volvió a pasar desapercibida por los encargados de elegir a los nominados, sin importar que la crítica especializada ha considerado que el trabajo de Davis -de 12 años- es el más brillante de todos los aspirantes en la categoría de Mejor Actor.

Con esto, se ha reabierto el debate sobre si los niños actores deben o no deben ser considerados en la entrega de la codiciada estatuilla dorada, más allá de tenerlos como simples invitados en la gala anual. De hecho, existen voces que insisten en que se debe reinstaurar el premio Juvenil de la Academia, y así terminar con la idea de que la edad es un prerrequisito para dar una gran actuación, tal y como apunta la BBC, quien cita el famoso dicho del comediante W.C. Fields: “Nunca trabajes con animales o con niños”, un mantra que parece rodear a toda una industria que bien podría interpretarse de dos maneras: o se cree que un niño no tiene la capacidad de ser un verdadero profesional, o se teme a que las estrellas infantiles lleguen a eclipsar a las leyendas de la cinematografía.

El nominado más joven en la categoría de mejor actor fue Jackie Cooper, de 9 años, por Skippy, en 1931. Y el ganador más joven fue Adrien Brody, a los 29, por The Pianist. La más joven nominada a mejor actriz fue Quvenzhané Wallis, de 9, por Beasts of the Southern Wild, en2012. Y la ganadora más joven fue Marlee Matlin, de 21, por Children of a Lesser God. En cuanto a la categoría de actor de reparto el actor Justin Henry, de 8 años, fue el nominado más joven por su emocionante interpretación en Kramer vs Kramer, en 1979, mientras que Timothy Hutton, a los 20, fue el ganador más joven por su actuación en Ordinary People. Los premios a Mejor Actriz de Reparto son las categorías que más ganadoras menores de edad han dado: Tatum O'Neil, de 10 años, por Paper Moon ; Anna Paquin, de 11 por The Piano, en1994, y , Patty Duke de 16 por The Miracle Worker, en 1963. Todas ellas se llevaron las estatuillas a casa.

