El antes y el después de los Oscar desde la mirada de Marina de Tavira

Si la noche del domingo fue inolvidable para muchos mexicanos gracias a los Oscar que se llevó Roma, lo fue aún más para quienes participaron en dicha cinta. Una de esas personas es Marina de Tavira, cuyo entrañable papel en la película de Alfonso Cuarón le valió una nominación como Mejor Actriz de Reparto. La intérprete no pudo regresar a casa con la codiciada estatuilla, sin embargo la experiencia de vivir la entrega de tan prestigiados galardones ya fue en sí misma un gran honor. Sabedora de este privilegio, esta guapa y talentosa mujer quiso compartir algunos de los momentos que disfrutó el día de los premios de la Academia: desde su sesión de make up, su camino al Teatro Dolby y hasta su llegada al after party. Haz click en el video para ver cómo vivió Marina el de los Oscar.

