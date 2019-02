Paulina Rubio y el peinado que debutó en los Premios Oscar

¡No hay mejor momento para cambiar de look que los Premios Oscar! Al parecer eso fue lo que pensó Paulina Rubio, quien causó todo un furor no solo por lucir más joven -y bella- que nunca, sino también por su nuevo peinado que debutó en esta esperada velada.

Y aunque la mexicana no asistió a la alfombra roja de esta importante premiación, sí deslumbró en una de las fiestas más populares y a la que muchos se pelean por asistir: la after-party de Elton John, en la que lució como toda una diosa griega al elegir un vestido dorado con lentejuelas de Elie Madi. "#LoQuePasóAnoche Celebrando a México en Hollywood", comentó la famosa en una publicación de su Instagram en la que aparece bailando con su lujoso atuendo.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Eso sí… si el look impactó a sus millones de seguidores, más lo hizo su apariencia y es que la famosa de 47 años lució más joven que nunca, con un espectacular maquillaje de ojos al estilo smokey eye, con labios en un tono rosa sutil así como una cabellera larga sin sus característicos rizos definidos. Así lo compartió en sus historias de Instagram, al posar de lo más sexy viendo hacia el horizonte.

¿Lo curioso? Es que al llegar a la ceremonia la cantante sufrió un accidente al rompéresele un tacón. Pero como buena mujer prevenida, Paulina impresionó a sus amigos -entre los que se encontraba Óscar Madrazo-, al llevar unos tacones de repuesto -e igual de estilosos que los anteriores-.

VER GALERÍA

Pero… ¿por qué el peinado de Paulina impactó a miles? No solo por despedirse de sus ondas definidas que se han convertido en uno de sus sellos, sino por la coleta alta amarrada con su propio pelo así como el largo de éste, el cual sobrepasó su torso. Este look, producto del famoso estilista Ken Paves, sin duda le dio un giro muy moderno -y muy al estilo de Ariana Grande-, refrescando la imagen de la mexicana además de potenciar tanto su belleza, estilo y glam. Y tú… ¿crees que Paulina acertó con este look o le cambiarías algo?

VER GALERÍA