Marina de Tavira y el conmovedor mensaje con el que dice 'adiós' a 'Roma'

A dos años de haber comenzado su aventura con Roma, de la mano del director Alfonso Cuarón, Marina de Tavira dice “adiós” a un de los capítulos más importantes en su carrera como actriz. La mexicana se despidió de este proyecto que, comenzó con la filmación de la cinta en 2017, hasta anoche que, con su asistencia a la entrega número 91 de los Oscar, cerró con broche de oro su etapa con esta película que la catapultó a la fama internacional.

A través de su cuenta de Instagram, Marina dedicó unas líneas de despedida en las que agradeció a Yalitza Aparicio, su inseparable compañera, no solo de reparto, sino de vida, al haber experimentado juntas la temporada de premios: “Hoy termina un bello viaje… inolvidable. Gracias @Yalitzaapariciomtz por se la mejor compañera, gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por tu cariño, por tu sabiduría ya me quedo contigo para siempre”.

En su agradecimiento, la actriz no olvidó a Alfonso Cuarón a quien se refirió como su “maestro”: “Gracias @alfonsocuaron por el gigantesco regalo de haberme confiado a Sofía, gracias por ser mi maestro. Gracias a todo el equipo @Romacuaron compañeros de aventura insólita y extraordinarias @garbyrodz @nicocelismx @sandinos #EugenioCaballero @nancygarcia_garcia @fernich @jorgeaguerrero_ @elluisrosales @lynnfainchtein @ale_altamirano.g @bucuaron @dani_demesa y muchos compañeros más de este lindo viaje. Gracias a los que ayer compartieron con nosotros este día y nos apoyaron en el camino @ernesto.contreras.f @luciagaja @academiacinemx @danielamichelc @diegoluna_ @ricardogiraldom @r_penafiel y tantos más. Gracias a mi incasable equipo, no lo hubiera logrado sin su apoyo @lizzycancino @cartoo @manunavarro @pabloriveraag @posh.a.bee”, le escribió al multipremiado director.

Tal como lo adelantaba hace unos días Alfonso Cuarón, la entrega de los Oscar era el último evento agendado en el equipo de la cinta. A partir de hoy, todos comienzan la vida después de Roma que, en el caso de Marina de Tavira, será seguir con su carrera de actriz, ahora, con una nominación en la categoría a Mejor Actriz de Reparto, en su curriculum.

Ayer, para protagonizar una de las noches más importantes en su carrera como actriz, Marina asistió a la premiación ataviada en un romántico diseño rojo de la casa de modas J. Mendel, con el que lució como una verdadera princesa. La mexicana complementó su look con unos pendientes de diamantes de Lorraine Schwartz, con detalles en rojo, que combinaron perfecto con el peinado con ondas, muy al estilo de estrella de Hollywood de los años 50, que utilizó.

Como toda princesa, Marina estuvo acompañada de su príncipe, Rafael Sánchez-Navarro, su pareja sentimental desde hace 8 años. Cediendo total protagonismo a su novia, el reconocido actor mexicano disfrutó de esta noche en bajo perfil, aunque en el momento en el que escuchó el nombre de Marina retumbar en el Teatro Dolby, el actor no puedo ocultar su emoción.

