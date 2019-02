Alfonso Cuarón sigue con la tradición de Mejor Director mexicano: '¡Gracias México!'

En un nuevo capítulo de su trayectoria como cineasta, Alfonso Cuarón alzó el triunfo con Roma en la 91 edición de los Premios Oscar. Con la emoción a flor de piel, el afamado cineasta que se coronó con el Oscar a Mejor Director ofreció uno de los discursos más inolvidables de su carrera, frente a un público que lo ovacionó de pie, entre ellos su familia. Por supuesto, qué mejor instante que haber recibido el premio de manos de su amigo, Guillermo del Toro.

"Tengo que agradecer a Yalitza Aparicio y a Maina de Tavira... Tengo que decir, pata nor perderme y no triangular a la Academia por reconocer a una película que está centrada en una mujer indígena, una trabajadora del hogar... El cine tiene la responsdabilidad de mirar a aquellos que no son vistos por otros. Muchas gracias a mi familia, muchas gracias México...", dijo orgulloso frente al público que lo ovacionó de pie.

Entre los reconocimientos que logró alzar durante la ceremonia se encuentran los del Mejor Película Extranjera y Mejor Fotografía, momentos que dieron pie a una parte de su emotivo discurso. “Quiero agradecer a mi familia, México por ser la playa de la que salió este filme y para Olmo, Bu y Jonás por ser la corriente que lleva las olas de mi vida, muchas gracias a ustedes”, dijo ante el público reunido que aplaudió tras sus palabras.

Roma es una de las cintas que ha hecho historia desde su estreno en el Festival de Cine de Venecia, acumulando prestigiados galardones como El León de Oro y el Premio a la Mejor Película Extranjera en los British Independent Film Awards, además de triunfar en los New York Film Critics Cicle Awards con tres reconocimientos. Por supuesto, la cinta también hizo historia en la pasada edición de los Golden Globe, ceremonia en la que Cuarón recibió las preseas a Mejor Película Extranjera y a Mejor Director. No podemos olvidar otro instante memorable cuando el director fue ovacionado en la entrega de los Bafta, en la que se alzó con cuatro