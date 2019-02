Nuestros momentos favoritos en los que México fue protagonista en los Oscar

A unos cuantos días de que se lleve a cabo la entrega de los Oscar, el nombre de México suena muy fuerte. No obstante, esta edición de la ceremonia no es la única en la que el talento nacional se ha hecho notar. Desde la nominación de Salma Hayek por Frida en 2003, los múltiples galardones obtenidos por cineastas como Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, hasta el inolvidable look con el que Eiza González acaparó las miradas en su papel como presentadora el año pasado, los mexicanos han sabido brillar con luz propia en los premios de la Academia. Haz click en el video para ver el recuento de las veces en las que los Oscar se 'pintaron' tricolores.

