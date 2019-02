¿Qué le espera a 'Roma' en los Oscar?

La cuenta regresiva rumbo a los Oscar está a punto de terminar y muchos ya no pueden esperar más, al menos en el país. Y es que por primera vez en la historia, una película mexicana compite en diez categorías en los prestigiados galardones de la Academia. Roma, película dirigida por el talentoso Alfonso Cuarón, es una de las favoritas para coronarse como Mejor Película en la ceremonia de este año, y no es para menos, pues ya ha arrasado en esta temporada de premios. Y no sepuede hablar del éxito de este filme sin mencionar la entrañable interpretación de Yalitza Aparicio, quien se ha convertido en la mujer del momento y que también busca su propia estatuilla en la gala del domingo. ¿Qué le espera a Roma este 24 de febrero en el Teatro Dolby?, haz click en el video.