¡Buenas noticias! Ya le dieron su visa al actor de ‘Roma’ para ir a los Oscar

La múltiple nominación de Roma a los Premios Oscar trajo consigo una gran alegría y orgullo a los mexicanos, y obviamente al elenco de esta aclamada cinta. Y ahora que faltan unos cuantos días para que se lleve a cabo la entrega de estos galardones, muchos ya están ansiosos por ver a los talentosos actores en el emblemático Teatro Dolby de Los Ángeles. No obstante, hace unos días se dio a conocer que uno de los intérpretes no podría viajar a la ciudad californiana, debido a que no contaba con la visa necesaria para visitar Estados Unidos. Pero finalmente hay buenas noticias en este caso, pues tal parece que ese histrión sí podrá estar en la ceremonia.

Jorge Antonio Guerrero, el actor que dio vida a Fermín en Roma, había dado a conocer que carecía de la visa necesaria para viajar a Estados Unidos, pero ahora por fin se encuentra a punto de recibirla. Fuentes de la embajada estadounidense en México confirmaron al diario Milenio que el actor por fin logró obtener este requisito. Y es que este joven de 26 años ya había intentado –sin éxito- obtener dicho documento.

No obstante, el publirrelacionista del intérprete dijo al mismo medio que Guerrero aún no tiene en sus manos la visa, pero que ya está a la espera de recibirla. "Jorge se encuentra en medio del trámite, esperamos tener noticias buenas muy pronto, porque los Oscar son ya", dijo Adrián Torres al mismo medio antes de señalar que podría ser cuestión de horas para recibir el documento. "El trámite se hizo otra vez y estamos esperando a ver qué pasa. Estamos a tres, dos, uno, podríamos tener hoy o mañana la llamada, estamos a tic-tac”, agregó.

Jorge Antonio, quien también es conocido por dar vida al Cadete Tello en Luis Miguel, la serie, intentó obtener la visa estadunidense tres veces, no obstante le fue negada todas ellas. La primera vez que lo hizo, solicitó una visa de turistas y las otras dos veces incluso tuvo el apoyo de figuras como Alfonso Cuarón, director de la aclamada cinta, con la esperanza de que le fuera otorgado el documento, pero no fue así. De hecho, el actor tuvo que declinar la invitación para asistir a los Golden Globes el pasado 6 de enero por no contar con el requisito indispensable para viajar a Estados Unidos.

No obstante, pese a que la situación no lo había favorecido, el intérprete de Fermín se había manifestado tranquilo y paciente. "Soy muy respetuoso de las normas, de las reglas que se rigen en otra cosmovisión", dijo a El Universal en enero pasado. "No me he sentido en ningún momento ofendido, enfadado o victimizado, nadie me está haciendo nada, eso es muy claro. ¿A cuántas personas no les pasa eso?”, comentó al mismo medio.

