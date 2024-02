Claudia Martín sobre su proyecto más personal: 'Quiero impregnar esa realidad permanente en mi personaje'

A lo largo de su carrera, Claudia Martín se ha asegurado de que cada uno de los proyectos en los que participa le dejen grandes aprendizajes y profundas lecciones, no solo a nivel actoral, también a nivel personal, pues logra ponerse en los zapatos de las mujeres a las que les da vida y entender diferentes perspectivas de la vida a través de los ojos de ellas. Tal y como ha sucedido con Paz Roble, el personaje que interpreta en la telenovela El Amor No Tiene Receta -que se estrena este 19 de febrero a las 20:30 horas por Las Estrellas-, a quien la actriz de 34 años le ha impregnado una gran carga de realidad, debido a las problemáticas a las que se enfrentará a lo largo de la trama, pero con el que también se ha sentido identificada hasta cierto punto, por lo que no podría estar más orgullosa de lo que ha logrado con este nuevo protagónico, el cual comparte con su compañero Daniel Elbittar. Algo de lo que habló en entrevista con HOLA.com México, una charla en la que la artista se abrió de capa para hablar del profundo lazo que la une a su nuevo personaje.

La ilusión de Claudia por su nuevo protagónico

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Claudia se mostró ilusionada ante el reto que implica interpretar a Paz Roble, una mujer llena de matices que se enfrenta a la desaparición de su hija. “Este es mi quinto protagónico, pero lo siento como si fuera el primero, porque siento que me cayó como una superresponsabilidad encima”, expresó la intérprete, quien reconoció que Juan Osorio, productor de este melodrama, ha apostado por retratar en la pantalla temas de actualidad y problemas sociales muy profundos. “Él sabe que es una historia muy intensa, muy potente, muy fuerte… Todas esas partes que muchas veces no hemos puesto a darle ese foco de atención en la televisión abierta y afortunadamente ahorita nuestro productor lo va a hacer. Y también la desaparición de menores, de personas en este país y en muchos del mundo, es una realidad, o sea, dolorosa realidad que a mí me va a tocar y lo he intentado hacer con todo el respeto y con toda la honestidad que puedo hacerlo”, compartió.

Sobre la forma en la que logró darle forma a su personaje y crear su personalidad, Claudia reveló que se valió de su coach actoral, Ortos Soyuz, pero también de algunas técnicas que la ayudaron a comprender la realidad que busca retratar a través de su trabajo. “Obviamente, vi documentales, películas y es como impregnar esa realidad permanente en mi personaje. O sea, lo que yo hice que siempre me funciona es que creé un ser mitológico en el que para mí soy como un canguro, una mamá canguro con la panza vacía, con esa bolsita vacía y con ese lugar que sabe que tiene que llenar y que está latente todo el tiempo. Y eso como que siempre rememoro a esos momentos y más herramientas”, reveló la intérprete, quien reconoció el trabajo de sus directores de escena, así como de los guionistas, quienes han sido sus mayores guías en esta nueva aventura. “Creo que todo el ambiente hace que al final fluya el personaje y la historia. Y lo que te digo, que ahora en esta producción intentamos reflejar todo esto con el mayor respeto con la importancia que tiene que ser darle visibilidad a estas historias que desafortunadamente existen”, señaló orgullosa.

Su personaje más personal

Al hablar de este nuevo protagónico, Claudia Martín se mostró sumamente ilusionada por el reto que representa, pues sin duda se ha sentido, hasta cierto punto, identificada con su personaje. “¿Sabes qué me está pasando? Que por primera vez, y así lo voy a decir tal cual, es un personaje que tiene mi edad. Yo antes me sentía más chica, siempre de veinteañeras, veinte, veinticinco, y yo decía: ‘Bueno, qué padre’. Ahora no, ahora sí es de mi edad, tiene una hija y creo que eso ha sido como que una forma de conocer, de reconocerme, decir: ‘Bueno, tengo 34 años y estoy siendo un personaje de mi edad, con una madurez emocional que debería ser tal cual, de una persona así, no 15 años menos, no 10 años menos’”, expresó la actriz. En cuanto a los rasgos de la personalidad de Paz Roble con los que ha logrado sentir empatía, dijio: “Puede ser que lo perseverante, yo soy muy así, muy entregada, el que cuida a su familia también, eso es muy mío. Todo el tiempo yo estoy bien si mi gente está bien, y siempre estoy intentando que todos estén bien, eso también. Y puede ser como lo relajada, como el easy going, el que pueda ser como tranquila, el que ponga orden, la que pone orden también, eso me toca a mí como personaje”, agregó.

Finalmente, Claudia destacó que, a través de este personaje, ha logrado aprender mucho a nivel personal, pues ha logrado ver la vida desde una perspectiva y a través de otras realidades. “Cada momento, cada personaje que llega a mi vida en ese momento es porque algo me va a enseñar, algo voy a aprender de la historia, del personaje, de la experiencia en sí, de todo el equipo que esté acompañándome en ese proyecto. Y bueno, aquí, yo sé que Paz es una guerrera total y el que nunca quite el dedo del renglón, el que nunca quite esa alegría o esa forma de ir hacia adelante, ese impulso que siempre tiene la esperanza de encontrar a su hija”, compartió la intérprete. “Creo que eso lo que más le admiro y le respeto y digo: ‘¿De dónde saca esa energía?’. Yo, Claudia, a veces estoy cansada de la espalda por no sentarme y yo digo: ‘Pues claro, Paz así estaría’. O sea, Paz se la pasa todo el día, se levanta cuatro de la mañana, cocina, de ahí, cruza la ciudad, se va a trabajar a la mansión de Villa de Cortés, de ahí regresa con su familia, de ahí busca a su hija. O sea, es ese poder y esa potencia que saca ella de su interior de intentar encontrar a su hija. Entonces, eso es lo que más le admiro. Me ha enseñado muchísimas cosas y conforme pase el tiempo, estoy segura que aprenderé mucho más”, comentó con una sonrisa en el rostro.