Camila Fernández comparte su emoción al participar en MasterChef Celebrity

Más allá de la música, Camila Fernández, de 26 años, tiene otras pasiones, y la cocina parece ser una de ellas. Dispuesta demostrar su talento en otras facetas, la hija de El Potrillo ha emprendido otra nueva aventura, esta vez como una de las estrellas invitadas a participar en MasterChef Celebrity, el reality de cocina que se transmite por Televisión Azteca. Emocionada, la joven habló de cómo asume esta nueva experiencia, revelando que cocinar es algo que disfruta. Así mismo, contó que su papá no estaba enterado de su incursión en este importante proyecto, por lo que con su presentación daría la sorpresa al cantante, quien siempre ha estado dispuesto a apoyarla de manera incondicional en cada uno de sus emprendimientos.

Camila, emocionada por su trabajo en TV

Con total apertura, Camila conversó unos minutos con la prensa, revelando cómo se encuentra ahora con este reto profesional. “Definitivamente, así como me guara cantar me gusta cocinar, la gente no sabía. Pero ¿qué creen? Se van a enterar”, explicó en una charla con los reporteros, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube. De esta manera, Camila deja claro que no tiene límites creativos, dispuesta a dar muestra de su talento para complacer así a sus fieles seguidores, pendientes de lo que ocurra en el programa.

Al ser cuestionada sobre lo que está dispuesta a hacer para ganar el concurso, Camila fue muy directa, dejando claro que el respeto hacia los jueces, ante todo, será una de sus estrategias. “Yo soy muy respetuosa, soy muy neutra. Yo respeto mucho a los chefs que la verdad, qué honor, compartir la cocina con una talla tan alta de chefs, los respeto muchísimo y los admiro más, también un honor compartir la cocina con tanta celebridad…”, explicó la joven cantante.

Camila se organizará para poder estar con su familia

Emocionada, Camila también habló de cómo logrará organizarse para permanecer junto a su familia, pues las grabaciones del programa se realizan en la Ciudad de México. “No vivo acá pero siempre me las ingenio yo. De las dos partes (viene su familia y estarán en Guadalajara). Sin ellos no existo yo”, dijo. En otro momento habló de lo feliz que se encuentra por los proyectos que tiene en puerta. “Se viene una gira este año, se viene nuevo álbum…”, contó la intérprete.

Antes de despedirse, Camila habló de cómo se encuentra su padre, luego de que meses atrás se comentara sobre la situación emocional de El Potrillo. “Yo también la estaba pasando muy mal, todos, pero ahora ya lo veo mejor, es lo máximo. Todos somos humanos, todos sentimos, todos tenemos depresión, batallas que tenemos que enfrentar nosotros mismos y hay que salir adelante…”, dijo la joven.

