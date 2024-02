Misterio resuelto: Camilo revela por qué canta descalzo

Desde que Camilo, el esposo de Evaluna comenzó su carrera como cantante ha habido un detalle que llama la atención, la mayor parte de las veces que aparece sobre el escenario lo hace sin zapatos. En una sincera charla con el periodista Jorge Ramos para el programa Aquí y ahora, donde por primera ocasión se transmitió un capítulo de la serie Algo Personal con… Camilo, el cantante reveló la razón por la que, en sus conciertos, jamás lleva zapatos. Además, también confesó que fue el amor de su esposa el que lo hizo dejar su natal Colombia.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La razón de esta decisión

En esta entrevista, Jorge Ramos llevó a Camilo a una cancha de futbol donde ambos se quitaron los zapatos para charla, fue en ese instante que el periodista mexicano lo cuestionó sobre por qué le gusta mucho estar en contacto con la tierra: “Yo procuro estar descalzo la mayor parte del tiempo, me gusta, es como que uno, de repente, cuando se quita los zapatos se quita también un montón de cosas más”, confesó. Fue en ese momento en que Jorge Ramos resaltó que suele cantar sin zapatos: “La verdad que sí”, reconoció.

VER GALERÍA

Fue en ese momento en que Camilo dio a conocer que jamás usa calzado en sus presentaciones: “No he hecho nunca un concierto con zapatos, nunca, nunca. Tienen múltiples beneficios. Primero, que al estar uno descalzo sucede que uno está muy conectado con el momento presente”. También habló de su peculiar manera de cantar y conectar con su público: “Sí, soy muy flexible, la verdad y me gusta, cuando estoy con la gente me gusta un montón ir al nivel de ellos, bajarme y cantarle acá”, dijo, mientras imitaba sus característicos pasos.

Dejó su país por amor

En esta conversación, el cantante también reconoció que dejó su país natal para ir en busca del amor de Evaluna, su actual esposa: “Yo descubrí el tesoro de ser colombiano cuando salí de ahí. Lo mío fue la persecución del amor, yo estaba enamorado de una chica, yo salí a perseguirla a ella, no es verdad que yo salí a perseguir un sueño, un futuro mejor, no, en Colombia yo estaba bien y dejé muchas cosas en Colombia cuando vine a buscarla, mis amigos, todo el cúmulo de amigos y familia, mi todo, yo tuve que soltar todo para ir a buscarla a ella, yo sabía que ella era el siguiente capítulo de mi vida”.

VER GALERÍA

¿Por qué no muestran a Índigo?

El cantante reconoció que su relación con Evaluna le mostró un sentimiento que no conocía: “Es amor, absolutamente amor, bueno, yo lo fui descubriendo, porque yo pensé que yo conocía el amor, pero yo con ella como que desperté a una nueva faceta del amor que yo no conocía y a mí esa vaina me envolvió”. Sobre los detalles de su matrimonio que comparte en redes, dijo: “Hemos decidido compartir con toda delicia algunas de nuestra relación” “Le hemos preguntado y a ella como que no le interesa todavía”. El cantante también bromeó sobre por qué no muestra el rostro de su hija Índigo: “Cuando le interese nos lo dirá, por ahora, le pregunto si ella está interesada como en otras cosas”. Por último, reconoció que el tiempo que pasa con su familia es lo más preciado para él: “Empieza uno como a atesorar cada vez más el tiempo libre, se convierte en un tesoro incorporable".