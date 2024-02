José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy, debuta como conductor

A pesar de las dificultades a las que se ha enfrentado José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy, el joven no pierde la ilusión de conquistar su sueño en la actuación. Recientemente, según dio a conocer, ingresó a las clases del Centro de Educación Artística de Televisa, en donde ha podido realizarse en este sentido, motivado por seguir los pasos de su madre. A la par, su búsqueda de oportunidades laborales ha rendido frutos, pues finalmente ha logrado debutar como conductor de una alfombra roja en un evento realizado en días pasados. Abierto a compartir detalles de esta experiencia, el joven reveló cómo se siente, seguro de poder alcanzar cada uno de sus objetivos.

Lo que José Emilio ha dicho de su debut como conductor

Con el ferviente deseo de seguir los pasos de su familia, José Emilio se prepara y se mantiene firme, feliz de que haya surgido la oportunidad que le ha permitido debutar como conductor. A pregunta expresa de cómo se siente por este momento, dijo: “Es mi primera vez, estoy muy emocionado, estoy seguro de que lo voy a hacer bien, que voy a triunfar y que vamos a ver qué sigue después…”, explicó el joven, declaraciones retomadas por el reportero de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube.

Visiblemente tranquilo y luciendo un traje color beige, José Emilio dio muestra de la seguridad con la que ha asumido este reto, más allá de los nervios que pudiera sentir. “Los nervios siempre van a estar, es algo normal en el ser humano, pero si lo sabes canalizar de buena forma, en vez de ser tus enemigos se hacen tus amigos, te ayudan a que tú salgas mejor, dejamos los nervios al lado y con mucha seguridad…”, explicó el joven, quien ha sido muy abierto a compartir detalles de lo que acontece en este momento de su vida personal, en el que trata de abrirse camino para conquistar sus sueños.

Se prepara como actor

En otro momento de la plática, José Emilio reveló cómo va todo en su faceta como estudiante del Centro de Educación Artística de Televisa, ávido por aprender cada día para ser un gran actor. “Estoy maravillado con esas clases, estoy muy feliz, los profesores son unos genios… Apenas estoy empezando, no he aprendido tanto, pero sigo con muchas ganas y sigo aprendiendo…”, dijo en la plática en la que además reveló que su hermana Paula, quien ingresó al CEA un año atrás, ya no asistía más a esa escuela, aunque no ahondó en las razones por las cuales la joven prefirió no continuar.

Al ser cuestionado sobre cómo logró ingresar al CEA, José Emilio explicó: “Fue una audición como todos las hacemos, mandé mis fotos, mandé todo y ya fui elegido al final, seleccionado entre tantos que intentaron entrar…”, aseguró, para luego contar un poco de la nueva rutina a la que se ha tenido que acoplar. “Son tres años y los horarios están bastante pesados, sí son exigentes son de 7 a 7, de 8 a 8 y sí, hay que tener bastante disciplina para esta carrera…”, contó.

