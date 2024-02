Desde Canadá, Adamari López y Alaïa disfrutan de una divertida aventura bajo cero

Su regreso a la televisión como conductora no impidió que este año, Adamari López cumpliera con su hija Alaïa a quien suele llevar en esta época a esquiar, una actividad que la pequeña comenzó a realizar cuando tenía cuatro años de edad. Emocionadas por conocer Whistler, en Canadá, madre e hija compartieron en Tik Tok detalles de este viaje en el que están acompañadas de Reni, la instructora de Alaïa, quien se ha encargado que la niña perfeccione cada vez más su técnica. Según escribió en su feed, donde publicó varias fotos de ambas en sus trajes de esquiar, para Adamari es muy especial crear nuevas memorias con su hija quien es su mejor compañera de viaje.

Su primera vez en Whistler

Como otras celebridades en esta temporada, Adamari disfruta de unas vacaciones en la nieve, desde donde posó junto a su hija: “Creando recuerdos y coleccionando momentos junto a mi princesa Alaïa. Esta es nuestra primera vez esquiando en Whistler, Canadá, y nos encanta”, se le en su feed de Instagram donde compartió varios detalles de este viaje donde está disfrutando al máximo seguir los pasos de Alaïa en las montañas pues, a pesar de ser muy pequeña, la niña ya tiene una larga experiencia en esta actividad: “Yo empecé cuando tenía veintitantos años, Alaïa empezó a los cuatro años, así que, ella quizá por ser niña es menos miedosa, pero sé que vamos a disfrutarlo mucho y vamos a tener una nueva experiencia”, reconoció la boricua.

Una tradición de madre e hija

A través de un video que publicaron en Tik Tok, Adamari contó por qué eligieron Canadá para estas vacaciones: “Un año más para venir a esquiar y seguir creando memorias con Alaïa, en la nieve, estamos emocionadas porque Reni nos habían hablado de Whistler, en Canadá, Reni es la instructora de Alaïa, de siempre, entonces, decidimos venir hasta aquí, a Whistler, Canadá para esquiar por primera vez aquí, en esta área”, comentó la conductora mientras le preguntaba a su hija: “Alaïa, ¿estás emocionada?, ¿por qué estás emocionada?”, a lo que la niña comentó: “Porque es una experiencia nueva, nunca he estado aquí”.

Aunque esquiar es una actividad que realizan juntas cada año. Adamari explicó que, debido a que es un lugar que no conocen, para ella fue como si lo hiciera por primera ocasión: “Vamos a ver entonces cómo es esta montaña, qué sorpresas nos tiene, cuántas habilidades hemos aprendido de Reni. Yo siempre que comienzo una nueva temporada de esquí, es como si no hubiese esquiado nunca, me siento asustada, nerviosa, queriendo hacerlo bien, Alaïa cada vez quiere aventarse por más lugares, yo no me siento tan preparada como ella, tiene mucha más habilidad que yo”, explicó la presentadora.

Alaïa, una gran esquiadora

En otro clip, Adamari mostró un poco del talento de su hija para esquiar. Dando lecciones de seguridad, Alaïa dejó claro lo que había adelantado su mamá y se lanzó a la montaña sin miedo: “Aquí estamos dando nuestras primeras esquiadas, en Whistler, Alaïa está ya entrada en calor, se siente confiada, ahí va con Reni”, se escucha decir a la puertorriqueña. Como suele hacer con los viajes con su hija, Adamari prometió que a lo largo de estos días estará compartiendo más detalles de esta aventura bajo cero: “Vamos a ver cómo nos va en este día de esquí. Los queremos mucho, vamos a hacer videíto de cómo vamos superando estas montañas y de cómo vamos disfrutando de estos días acá en Whistler”, finalizó