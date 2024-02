Michelle Salas, la asistente más especial del concierto de Luis Miguel en Bogotá

Pocas veces, Michelle Salas se anima a hacer públicos detalles de su relación con su papá, el cantante Luis Miguel, en redes sociales; sin embargo, hace unas horas, la influencer quiso compartir con sus seguidores en Instagram, un poco del espectacular concierto que ofreció su papá en Bogotá, Colombia, ciudad que visitó por primera ocasión, para formar parte de esta inolvidable velada. A través de su cuenta de Instagram, Michelle mostró imágenes de esta presentación que disfrutó desde el backstage donde tuvo una vista privilegiada.

Aplaude a su papá

Este fin de semana, Michelle Salas usó su perfil en esta red social para compartir fotos y videos del viaje que realizó a Colombia, país que visitó para asistir a la exitosa presentación que ofreció su padre en Bogotá, desde donde la influencer compartió un breve clip en el que vemos a Luis Miguel a través de una de las enormes pantallas de esta presentación que ella disfrutó, según se aprecia, desde el escenario, pues en este clip mostró la emoción del público que coreó los éxitos de su papá con quien se ha mantenido cercana luego de su boda, realizada en octubre pasado en La Toscana Italiana.

Maluma y su mamá en el concierto

Además del video del concierto, Michelle compartió una imagen de una mesa, en un restaurante en donde, se presume, cenó con su papá tras esta exitosa presentación en Colombia. En redes sociales, este concierto de Luis Miguel causó furor debido a que famosos como Maluma quien asistió en compañía de su mamá, a quien sorprendió llevándola a ver a su ídolo: “Ayer mi cita fue con mi madre, su sueño era ver a Luis Miguel. ¡Sueño cumplido!”, escribió el cantante colombiano junto a varias imágenes de cómo esta inolvidable velada junto a su madre.

La primera vez de Michelle en Bogotá

Después de disfrutar al máximo de este concierto de su papá, Michelle Salas compartió con sus seguidores varias historias en las que les confesó que, aunque estaba feliz, viajó un poco enferma: “Estoy llegando agotadísima, la verdad es que entre el viaje y el gripón que agarré, por eso me desaparecí estos días, porque en Nueva York, evidentemente, entre la nevada y la encuerada que yo traía con el vestido sin espalda, en ese momento no te das cuenta, pero después a los tres días empiezas. Me hice prueba de todo, gracias a Dios no era Covid, me dio una gripa y ya, ahorita ya voy saliendo de eso”, aseguró la experta en moda.

Además de la gripa, Michelle confesó que sintió el cambio de altura y que, aunque está acostumbrada, debido a que le pasa igual cuando viaja a la Ciudad de México, debido a esta situación no entrenará estos días: “Tenía mucho que no me enfermaba y me pueden oír que todavía estoy medio ronca, mormada y lo que yo no sabía es que, es mi primera vez en Bogotá, ya había ido a Medellín, Medellín me encantó, fui a Cartagena antier, me hubiera encantado quedarme más días, pero no llegué a tiempo, pero Bogotá, ¿qué onda con la altura?, de por sí México es súper alto y a veces me cuesta trabajo cuando voy al gimnasio a hacer un poquito de cardio, siento que me falta el aire, aquí, no lo voy ni a intentar, porque la verdad está bien heavy, ya me lo habían advertido, pero cuando llegué y mareé”, contó Michelle.