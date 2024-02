Ilusionada, Michelle Renaud posa junto a Matías Novoa y presume su crecido baby bump

Son días de felicidad para Michelle Renaud y Matías Novoa, mientras disfrutan de la dulce espera de su primer bebé en común. Los esposos trazan así los planes futuros para dar la bienvenida al nuevo integrante de la familia, el cual será niño y llevará por nombre Milo, según dejó saber la pareja en días pasados. Por ahora, los enamorados hacen de cada día los más especiales en compañía de sus seres queridos, tal cual lo ha mostrado recientemente el matrimonio, que disfrutó de una escapada al aire libre, instante que sirvió de pretexto para que Michelle dejara ver una vez más su pancita de embarazo, orgullosa de este momento en el que todo permanece estable.

Michelle y su baby bump

A lo largo de los días, la actriz se ha dejado ver muy emocionada por el periodo en el que se encuentra. El embarazo ha sido para ella la gran oportunidad de mantenerse unida a su familia y de escribir las páginas de un momento de su historia personal que sin duda será entrañable. Este fin de semana, la protagonista de telenovelas no dejó pasar la oportunidad para presumir su avanzado baby bump, ahora durante una escapada en la que ella, su hijo Marcelo y el pequeño Axel, hijo de Matías, pudieron convivir con caballos en lo que parecer ser una granja.

Para sorpresa de los fans de Michelle, la actriz presumió un posado junto a Matías. En la foto, la intérprete se aprecia de pie mostrando su pancita de embarazada, mientras el actor le da un beso, dando muestra de la felicidad que los invade en este periodo de cambios en su vida. Recordemos que, a lo largo de estas semanas, los esposos han dado algunos vistazos del embarazo, recientemente compartieron detalles de este gran momento para el que se han preparado con tanta dedicación.

La decisión de tener un bebé

Para Michelle y Matías la ilusión de tener un bebé en común estuvo latente. Por esa razón, tomaron la decisión de hacerlo realidad, según compartió la pareja durante una entrevista concedida a la revista Caras, espacio en el que la actriz habló del procedimiento al que se sometió para que eso fuera posible. “El año pasado decidimos que queríamos tener un bebé, por ello, yo puse en pausa mi carrera para enfocarme en el embarazo, sin embargo y aunque queríamos que sucediera de forma natural, al hablar con el doctor, llegamos a la conclusión de que sería más fácil por medio del in vitro”, explicó ella.

Según cuenta Michelle, el procedimiento fue complejo, aunque contó con el apoyo incondicional de su esposo, quien no se apartó de su lado. “Durante todo un mes te inyectan y resulta un golpe hormonal muy fuerte. Yo nunca había experimentado algo similar, me sentía muy insegura, triste y enojada, pero Matías se rifó porque me aguantó muchísimo”, dijo la estrella de telenovelas. Por su lado, Matías dijo: “Michelle se sometió a un proceso hormonal fuertísimo. Lo más difícil es que uno como pareja trata de comprenderla, pero no se puede, pues al final hay un desbalance hormonal en el cual, no puedes hacer más que apoyar”, contó a la publicación antes citada.

