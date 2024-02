Humberto Zurita explica las razones por las que no considera casarse con Stephanie Salas Humberto Zurita dejó en claro que aunque ama y admira profundamente a Stephanie Salas, no está en sus planes el volverse a casar

La relación de Humberto Zurita y Stephanie Salas cada día se consolida más. A más de un año de haber gritado al mundo su amor, la pareja disfruta de una etapa de mucha estabilidad, en la que juntos han podido compartir de los eventos más especiales de su vida, así como muchos viajes, siempre contando con el total apoyo de sus respectivas familias e hijos, quienes se han mostrado sumamente complacidos de que ambos se hayan permitido una nueva oportunidad en el amor. Y aunque Humberto y Stephanie se han mostrado dispuestos a seguir agregando capítulos a su historia, no está entre sus planes el volver a pasar por el altar. Algo de lo que Humberto habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con su singular sentido del amor dejó en claro las razones por las que una boda esta descartada.

¿Se volvería a casar?

Fue durante la presentación de la nueva temporada de la obra de teatro Papito Querido en la Ciudad de México, que Humberto fue cuestionado sobre la posibilidad de volverse a casar, esta vez con Stephanie Salas, algo a lo que el intérprete respondió con total sinceridad. “No, porque ya no se usa. No está a la moda eso”, expresó Humberto de forma tajante, dejando en claro que para él las bodas ya son cosas del pasado, en declaraciones retomadas por Ventaneando. “No, se casan las que quieren fiesta, pero a mí edad sería ridículo, ¿no?”, agregó.

Lo que llevó a Humberto a enamorarse de Stephanie

En esa misma charla, Humberto habló de las razones que lo llevaron a enamorarse de Stephanie y entablar una relación sentimental con ella. “Es interesante que ella solita haya levantado a esas dos niñas tan hermosas, que son tan talentosas”, compartió el actor, reconociendo la labor de Stephanie como mamá. “Eso fue lo que me enamoró de ella”, agregó conmovido.

El actor continuó con los halagos hacia su novia por lo que dijo: “Una mujer que educa a dos mujeres, que es tan complicado, y además casi sola… Eso la fortalece mucho frente a mí, decir: ‘Es una gran mujer, una mujer que sabe llevar por un buen camino a sus hijas es una gran mujer’. Y yo quería esa estabilidad, no quería andar suelto ahí viendo qué, sino encontrar otra vez la estabilidad emocional”, agregó.

Los planes de Humberto Zurita y Stephanie

Esta no es la primera vez que Humberto Zurita se pronuncia en contra de las bodas, pues hace unos meses también se refirió sobre el tema de forma muy tajante: “Estamos en otro siglo, ya no se usa eso, no entre gente mayor”, expresó el artista en entrevista con TVyNovelas. “Que se casen los jovencitos, nosotros nos la estamos pasando muy bien, la verdad es que ya cumplimos un año, cada día cerramos más el vínculo y no sé si Stephanie gane lo suficiente para que pague la boda”, dijo.