Los Fernández se unen para recordar a don Vicente en el que sería su cumpleaños 84

Sin duda alguna, Vicente Fernández sigue vivo en el corazón de sus fans y de su familia. Algo que ha quedado en claro este fin de semana, cuando los integrantes del famoso clan no pudieron evitar recordar al famoso ‘Charro de Huentitán’ en el día en el que hubiera cumplido 84 años, una fecha que sigue vigente para ellos, a pesar de su ausencia física, y que sirve de pretexto para traer a cuenta los días en los que fueron felices a su lado, así como los recuerdos más entrañables que pudieron construir con él. Algo que se vio reflejado en los emotivos mensajes que le dedicaron al fallecido artista en este día tan significativo para todos los Fernández.

Las palabras de los Fernández para don Vicente

Desde las primeras horas de este sábado, Alejandro Fernández acudió a sus redes sociales para recordar a su padre y rendirle un sentido homenaje a su recuerdo, dejando en claro la admiración que tiene por él y lo mucho que extraña su presencia. “Hace 2 años de tu partida y acá, todos te seguimos extrañando”, expresó ‘El Potrillo’ en las primeras líneas de su mensaje, el cual acompañó de una serie de fotografías en las que mostró algunos de los entrañables momentos que vivió al lado de don Chente. “Te amo jefe, ¡un beso y un abrazo hasta el cielo! Ya me imagino la fiesta que deben de traer por allá. ¡Feliz cumpleaños, papá!”, finalizó Alejandro conmovido.

Por su parte, Alex Fernández, nieto del fallecido artista, también se pronunció al respecto, por lo que a través de su perfil expresó: “¡Feliz cumpleaños hasta el cielo, tata! Te extrañamos mucho”, expresó el joven intérprete, quien además acompañó su mensaje de una fotografía sumamente especial, pues en ella se le puede ver cuando era un niño, conviviendo con su abuelo.

Por su parte, las gemelas Camila y América Fernández también recordaron a su abuelo en este día tan presente en sus calendarios. “Feliz cumple, tata”, expresó América en una historia que compartió en sus historias de Instagram, donde además publicó una foto de su infancia, en la que aparece al lado de su melliza en brazos de don Vicente. Además, Camila también acudió a sus historias de Instagram, donde compartió un video en el que se puede apreciar a su padre, Alejandro Fernández, y a su abuelo echándose un palomazo en una reunión familiar. Al pie del clip, la joven cantante expresó: “Los amo. Feliz día, tata. Hoy festejamos tu vida y todos los momentos que nos regalaste”.

Las enseñanzas de Vicente Fernández a su hijo

El pasado Día de Muertos, Alejandro Fernández reflexionó sobre la importancia que ha adquirido esta fecha en su vida, tras la partida de su padre: “Para mi, El #DíaDeMuertos siempre ha significado una oportunidad de encontrar fotos que creíamos perdidas… hallar todo lo que pensábamos que aquellos personajes se habían llevado consigo. Sin embargo, este fue un año especial en el que me sentí aún más cercano a ellos, puesto que tanto sus enseñanzas como sus experiencias, me acompañaron durante el año completo y no solo en esta época. Mi padre vino a visitarme y ruego que siga viniendo porque cada vez que lo hace, es para consolarme”, escribió junto a varias fotografías, algunas de estas datan de varias década atrás y muestran a su padre, mientras que el resto de instantáneas capturan a la dinastía Fernández frente al mencionado altar dedicado a Don Vicente.