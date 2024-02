La emoción de Gabriel Soto y Geraldine Bazán por el cumpleaños 15 de su hija Elissa Marie

Con el corazón lleno de ilusión, Geraldine Bazán y Gabriel Soto han celebrado el cumpleaños número 15 de su primogénita, Elissa Marie. Una fecha que sin duda ha sido muy esperada por los orgullosos papás y, por supuesto, por la misma Elissa, quien a lo largo de las últimas semanas ha comenzado con los festejos, pues ha disfrutado de algunos viajes que sus papás han organizado para ella y algunas de sus amigas, anticipándose así al 17 de febrero, día en el que la jovencita finalmente ha llegado a la soñada edad de los 15 años. Algo de lo que Geraldine y Gabriel han hablado en los emotivos mensajes que le han dedicado a su hija, en los que han dejado en claro el gran amor que tienen por ella.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Las felicitaciones de Geraldine y Gabriel para su hija

Desde las primeras horas de este sábado, Geraldine acudió a su perfil de Instagram para felicitar a su hija. Una oportunidad en la que además de poner en alto el orgullo que siente por ella, también compartió con sus fans algunas de las postales más entrañables que ha registrado de la vida de la pequeña, desde que era una bebé, hasta ahora que se ha convertido en toda una jovencita. “Elissa mía… No puedo creer que ya mi bebé está cumpliendo XV años, sin duda el mejor viaje de mi vida ser tu mamá…”, expresó la actriz en las primeras líneas de su mensaje. “¡Estoy tan orgullosa de ti! Eres un ser humano único, hermoso, compasivo y llenas de luz la vida de todos los que te rodeamos. ¡TE AMAMOS INFINITO!”, finalizó la intérprete.

Por su lado, Gabriel hizo lo propio en su perfil de Instagram, en donde se dijo muy emocionado por esta importante fecha: “Soy el papá más feliz y orgulloso del mundo. Hoy ya cumples 15 años, hija mía. No hay palabras para decirte cuánto te amo y sabes que siempre estoy contigo para apoyarte, para amarte, para guiarte y para acompañarte”, señaló el intérprete en sus primeras líneas de un mensaje que acompañó de algunas fotografías. “Te deseo siempre toda la felicidad y alegría del mundo, mi amor, y siempre, siempre estaré para ti. ¡Te amo con todo mi corazón! Happy birthday, girl”, finalizó el intérprete conmovido.

Elissa, feliz y enamorada

A la par de su llegada a los 15 años, Elissa Marie vive ilusionada su primer noviazgo. Su papá, Gabriel Soto, habló de este importante acontecimiento en la vida de su hija, a quien apoya de manera incondicional en cada etapa de su historia. Ante la atención que generó la noticia, la jovencita quiso hablar, aunque trató de ser muy reservada. “Sí, ya tengo novio y nada, estoy muy feliz, muy contenta y es algo muy personal para mí, entonces hasta ahí les voy a contar, por ahorita…”, dijo en días pasados al programa televisivo Ventaneando.

El regalo de Geraldine y Gabriel para su hija

Emocionada, Geraldine Bazán habló del significativo regalo que le hizo de la mano de su exesposo, Gabriel Soto, a su hija, con motivo de sus 15 años. “Pues no quiso fiesta (de XV años), de hecho ahorita vamos justo a su viaje de celebración…”, expresó la actriz, declaraciones retomadas por el programa Despierta América. En ese espacio, la intérprete también habló de la emoción de su hija al viajar con sus amigas, y de la tarea que como mamá le tocó asumir. “Como vieron traigo adolescentes por doquier, pues bueno, me tocó y me encanta, la verdad es que seguro ella no me va a hacer caso en todo el viaje. Obviamente de eso se trata, que ella disfrute con sus amigas que es lo que quiso…”, agregó la protagonista de melodramas, revelando que el destino elegido fueron las playas de Nuevo Vallarta.